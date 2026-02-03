ଧୁରନ୍ଧର 2 ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍: ଥିଏଟର ପରେ ରଣଭୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ?
ଧୁରନ୍ଧର 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସିନେମା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 3, 2026 at 4:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ୍' ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାର ଥିଏଟର୍ ରିଲିଜ୍କୁ ଆଉ ଏକ ମାସ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଏହାର ଟିଜର୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ OTT ରିଲିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିରୋନାମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଷ୍ଚିନ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଥିଏଟର ପରେ କେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଓଟିଟି ରିଲିଜ
ଫେବୃଆରୀ 3 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ୍'ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଟିଜର୍ ଫିଲ୍ମ ଓଟିଟି ରିଲିଜ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି, ଯାହା ଥିଏଟର୍ ଚାଲିବା ପରେ Netflix ରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଥିଲା, ସିକ୍ୱେଲ୍ କେବଳ JioHotstar ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ସଠିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2026 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟର୍ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ JioHotstar ରେ ଆସିବ ।
ସିକ୍ୱେଲ୍ଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ-ଥିଏଟ୍ରିକାଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁସରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସରକାରୀ ସମୟସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ସଙ୍ଗୀତ ସାଥୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ଅଧିକାର ଟି-ସିରିଜ୍ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ସାରେଗାମାକୁ ବଦଳାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା ।
'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର
'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଟିଜର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି । ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନା କାହିଁକି, ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିବ । 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' 1.12 ମିନିଟର ଟିଜରରେ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କୁ ହିଂସା ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା କରୁଥିବାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ସେ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରି ଏକ ମିଶନ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି । ଟିଜରରେ ରେହମାନ ଡକାୟତ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଟିଜର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ହେଉଛି ନୂତନ ଭାରତ, ଏହା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏବଂ ହତ୍ୟା ବି କରିବ ।"
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି ଏଥିରେ ବି ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ଭାଷାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ