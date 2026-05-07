ପରଦା ପରେ ଏବେ ଓଟିଟିରେ ଧମାକା କରିବ ଧୁରନ୍ଧର 2, ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ରିଲିଜ
ତିର୍ଚି ଟୋପିୱାଲେ କପିରାଇଟ୍ ବିବାଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଶୁଣାଣିରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର OTTରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 7, 2026 at 6:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୁରନ୍ଧର 2 ଓଟିଟି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରିମିୟର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମାମଲା ସମୟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ବିବରଣୀରୁ ଫିଲ୍ମର ଓଟିଟି ରିଲିଜ ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନିର୍ମିତ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ଗତ ସପ୍ତାହକ ଧରି ଥିଏଟରରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲର୍ଟି ଅନେକ ବକ୍ସ-ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ, ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ।
ରାଜୀବ ରାୟଙ୍କ 1989 ଫିଲ୍ମ ତ୍ରିଦେବର ଆଇକନିକ୍ ଗୀତ ତିର୍ଚି ଟୋପିୱାଲେ ସହ ଜଡିତ କପିରାଇଟ୍ ବିବାଦ ସହ ଜଡିତ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ OTT ସମୟସୀମା ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । କଲ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଥିବା ରାଏ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ର ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ବିନା ଗୀତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଧୁରନ୍ଧର 2 ରେ, କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସମୟରେ ଗୀତଟି ପୁନଃନିର୍ମାଣିତ ହୋଇଛି । ରଙ୍ଗ ଦେ ଲାଲ ଶୀର୍ଷକ ରିମିକ୍ସ ସଂସ୍କରଣ, ଶାଶ୍ୱତ ସଚଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ଏହା ଫିଲ୍ମର ସାଉଣ୍ଡଟ୍ରାକରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ରାଜୀବ ରାୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ବ୍ୟାନର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଫିଲ୍ମସ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ରଚନା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ରେକର୍ଡିଂର ବ୍ୟବହାର କପିରାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ସଦ୍ୟତମ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ମାମଲା ଏବେ ବିଚାର ଆଡକୁ ଗତି କରିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମେ 8 ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, B62 ଷ୍ଟୁଡିଓ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ମେ ମଧ୍ୟଭାଗ ପୂର୍ବରୁ OTT ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏବେ ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ଥିଏଟର ୱିଣ୍ଡୋ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିପାରେ ।
ସମୟସୀମା OTT କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନକ ଆଠରୁ 10 ସପ୍ତାହର ବ୍ୟବଧାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି । ୧୪ ମେ ରେ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ସିନେମା ଘରେ 8 ସପ୍ତାହ ପୂରିବ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ସମାନ ନାଟକୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ଆସିଥିଲା । ତଥାପି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ଏଥର ଜିଓହଟଷ୍ଟାରରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।
ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର ମାଧବନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ରାକେଶ ବେଦୀ ଏବଂ ସାରା ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ବି୬୨ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କରାଚୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଏହାର ସ୍କେଲ୍, ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୩,୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, କେବଳ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
