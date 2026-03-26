'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବିବାଦ: ରଣବୀରଙ୍କ 'AI-ଜେନେରେଟେଡ୍' ପୋଷ୍ଟରକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିନ୍ଦା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ
'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ଧୂମପାନ ସହ ପଗଡ଼ିଧାରୀ ଚରିତ୍ରର AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ଭାଇରାଲ୍ । ନିନ୍ଦା କଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର । ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 10:44 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ଧୂମପାନ ସହ ପଗଡ଼ିଧାରୀ ଚରିତ୍ର ଲିଙ୍କ୍ କରୁଥିବା AI-ଜେନେରେଟେଡ୍ ପୋଷ୍ଟର ଭାଇରାଲ୍ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧର ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାଇରାଲ୍ ସିନକୁ "ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରାମକ ଏବଂ ଦୂଷିତ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ । ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଶିଖ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଦିତ୍ୟ ଧର ପ୍ରଥମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପାଇଥିବା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ "ଗମ୍ଭୀର କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଋଣୀ"। ତଥାପି, ସେ ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ହେରଫେର ଭିଜୁଆଲ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI-ଜେନେରେଟେଡ୍) ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।
ସେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI-ଜେନେରେଟେଡ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ହେରଫେର କରାଯାଇଥିବା ସିନ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଧୂମପାନ କରୁଥିବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନଗଢ଼ା । ଏହାକୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ଏକ ମନଗଢ଼ା ଚିତ୍ରରେ ହମଜା/ଜସକିରତ ଚରିତ୍ରକୁ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଧୂମପାନ କରୁଥିବାର ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଅଂଶ ନୁହେଁ । ଏହି ସିନ୍ "ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା" ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରଣକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି । "ମୁଁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ମୁଁ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ରଖେ, ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଛି ।
The poster of the Pralay song from the film Dhurandhar 2 depicts a turbaned Sikh character holding a cigarette. This portrayal is deeply offensive and a serious violation of Sikh religious principles.— Paramjit Singh Sarna (@ParamjitSSarna) March 12, 2026
In Sikh tradition, tobacco is strictly prohibited and regarded as a Bajjar… pic.twitter.com/ZoThF3K5Vp
ଧର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ୍ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ମକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା AI-ଜାତ ଭୁଲ ସୂଚନାର ଶିକାର ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।'' ଏଥିସହ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ "ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଶିଖ ସଂଗଠନ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ଶିଖ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସିଗାରେଟ୍ ଧରିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି । ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଧୂମପାନ ସହ ପଗଡ଼ି, ଦାଢ଼ି ଏବଂ କଡ଼ା ଭଳି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଅସମ୍ମାନଜନକ । ଅଭିଯୋଗରେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚରିତ୍ର ଧୂମପାନ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁବାନୀ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସଂଗଠନ ପୋଷ୍ଟର ହଟାଇବା ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲା ।
