41 ଦିନରେ ବି କମୁନି ଧୁରନ୍ଧର ୨ କ୍ରେଜ; କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବ ବାହୁବଳୀ 2 ରେକର୍ଡ
'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ରିଲିଜର 41 ଦିନ ବିତିଲାଣି । ତଥାପି କମୁନି କ୍ରେଜ । କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର ପରେ ଏବେ ବାହୁବଳୀ 2 ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 29, 2026 at 2:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" କ୍ରେଜ ଦମିବାର ନା ନେଉନି । ଏହା ରିଲିଜର ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତାହରେ ବି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । 41 ଦିନରେ, ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ 1,780.82 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଫିଲ୍ମ ସର୍ବାଧିକ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା "ବାହୁବଳୀ 2" ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ମୁକ୍ତିଲାଭର ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳବାର, ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ 1.35 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଏହାର 41 ଦିନର ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 1,132.99 କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 1,356.07 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ" 41 ଦିନ ଥିଏଟରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1,780.82 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ରଣବୀର ସିଂହ ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମ 'ବାହୁବଳୀ 2' ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 8 କୋଟି ଦୂରରେ ଅଛି । 'ବାହୁବଳୀ 2'ର 1788.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଧୁରନ୍ଧର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍
ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ: 674.17 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ : 263.65 କୋଟି
ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ : 110.60 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ : 54.70 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତାହ : 19.52 କୋଟି
ଶୁକ୍ରବାର: 1.55 କୋଟି
ଶନିବାର: 3 କୋଟି
ରବିବାର: 3.40 କୋଟି
ସୋମବାର: 1.05 କୋଟି
ମଙ୍ଗଳବାର: 1.35 କୋଟି
ମୋଟ: 1,132.99 କୋଟି
ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ପକାଇଥିଲା ପଛରେ
ପୂର୍ବରୁ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏହି ସମସ୍ତ ସିନେମାକୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା, ୟଶଙ୍କ KGF, ଋଷଭ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ କାନ୍ତାରା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ବାହୁବଳୀ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟ ଭାଗ ଉଭୟ 600 କୋଟି ଓ 1810 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲେ । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା 2 ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ 1742 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହା ସହିତ KGF 2, 1250 କୋଟି ଆୟ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଋଷଭ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ କାନ୍ତାରା 400 କୋଟି ଓ କାନ୍ତାରା 2 850 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । କାନ୍ତାରା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ 1250 କୋଟି ସମୁଦାୟ ଆୟ କରିଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ