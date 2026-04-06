ଇତିହାସ ରଚିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', ବନିଲା ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ପାର୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ
ସବୁ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । ଭାରତରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ବନିଲା ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 6, 2026 at 10:51 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଚାଲିଛି । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ 6 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 19 ତମ ଦିନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ଏହି ଥ୍ରୀଲର୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିସାରିଛି । ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ଚମତ୍କାର ରୋଜଗାର ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଭାରତରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ବନିଛି ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଏହା 102.55 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟ 674.17 କୋଟି ଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଫିଲ୍ମଟି 263.65 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (18ତମ ଦିନ, ରବିବାର) ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 28.75 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି, 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1,013.77 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
ବନିଲା 1000 କୋଟି ପାର୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଓ 3ୟ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ
ଏହା ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1,000 କୋଟି ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, 'ପୁଷ୍ପା 2' ଏବଂ 'ବାହୁବଳୀ 2' ପରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ତୃତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନିଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । 'ପୁଷ୍ପା 2' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ 1234.10 କୋଟି ଓ 'ବାହୁବଲୀ 2' 1030.42 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର 2' 1,013.77 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।
|ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)
|43 କୋଟି
|ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|102.55 କୋଟି
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|80.72 କୋଟି
|ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)
|113 କୋଟି
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)
|114.85 କୋଟି
|ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)
|65 କୋଟି
|ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|56.60 କୋଟି
|ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|48.75 କୋଟି
|ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|49.70 କୋଟି
|ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|41.55 କୋଟି
|ଦଶମ ଦିନ (ଶନିବାର)
|62.85 କୋଟି
|ଏକାଦଶ ଦିନ (ରବିବାର)
|68.10 କୋଟି
|ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ (ସୋମବାର)
|25 କୋଟି
|13ତମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|27.75 କୋଟି
|14 ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|20.10 କୋଟି
|15ତମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|18.30 କୋଟି
|16ତମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|21.55 କୋଟି
|17ତମ ଦିନ (ଶନିବାର)
|25.65 କୋଟି
|18 ତମ ଦିନ (ରବିବାର)
|28.75 କୋଟି
|ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
|1013.77 କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭାରତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ମାତ୍ର 18 ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 1,605.74 କୋଟିର ଏକ ମୋଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 25 ମିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ରେକର୍ଡ
- ବଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
- 6 ଦିନରେ 500 କୋଟିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ।
- ଗୋଟିଏ ଭାଷା (ହିନ୍ଦୀ)ରେ 850 କୋଟି ଏବଂ 900 କୋଟି ନେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
- 1000 କୋଟି ନେଟ୍ ଆୟ କରି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
- 1500 କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
- ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯିଏ 25 ମିଲିୟନ ଛୁଇଁବାରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ।
- BookMyShow ରେ 15 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଏହା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ