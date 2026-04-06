ଇତିହାସ ରଚିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', ବନିଲା ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ପାର୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ

ସବୁ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । ଭାରତରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ବନିଲା ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ।

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE DAY 18
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 10:51 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଚାଲିଛି । ଫିଲ୍ମ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ 6 ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 19 ତମ ଦିନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି । ଏହି ଥ୍ରୀଲର୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିସାରିଛି । ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ଚମତ୍କାର ରୋଜଗାର ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଭାରତରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ବନିଛି ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ।

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତଥାପି, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟ ପୁନର୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଏହା 102.55 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ଫିଲ୍ମର ବ୍ୟବସାୟ 674.17 କୋଟି ଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ, ଫିଲ୍ମଟି 263.65 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ (18ତମ ଦିନ, ରବିବାର) ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 28.75 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହିପରି, 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1,013.77 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।

ବନିଲା 1000 କୋଟି ପାର୍ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ଓ 3ୟ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ

ଏହା ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 1,000 କୋଟି ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ, 'ପୁଷ୍ପା 2' ଏବଂ 'ବାହୁବଳୀ 2' ପରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ତୃତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନିଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । 'ପୁଷ୍ପା 2' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ 1234.10 କୋଟି ଓ 'ବାହୁବଲୀ 2' 1030.42 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର 2' 1,013.77 କୋଟି ଆୟ କରିଛି ।

ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)43 କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)102.55 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)80.72 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)113 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)114.85 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)65 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)56.60 କୋଟି
ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)48.75 କୋଟି
ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)49.70 କୋଟି
ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)41.55 କୋଟି
ଦଶମ ଦିନ (ଶନିବାର)62.85 କୋଟି
ଏକାଦଶ ଦିନ (ରବିବାର)68.10 କୋଟି
ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ (ସୋମବାର)25 କୋଟି
13ତମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)27.75 କୋଟି
14 ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)20.10 କୋଟି
15ତମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)18.30 କୋଟି
16ତମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)21.55 କୋଟି
17ତମ ଦିନ (ଶନିବାର)25.65 କୋଟି
18 ତମ ଦିନ (ରବିବାର)28.75 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ1013.77 କୋଟି

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭାରତରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ମାତ୍ର 18 ଦିନରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 1,605.74 କୋଟିର ଏକ ମୋଟ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିଛି । ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 25 ମିଲିୟନ ଡଲାର ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ରେକର୍ଡ

  • ବଲିଉଡ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
  • 6 ଦିନରେ 500 କୋଟିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ।
  • ଗୋଟିଏ ଭାଷା (ହିନ୍ଦୀ)ରେ 850 କୋଟି ଏବଂ 900 କୋଟି ନେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
  • 1000 କୋଟି ନେଟ୍ ଆୟ କରି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
  • 1500 କୋଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ।
  • ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯିଏ 25 ମିଲିୟନ ଛୁଇଁବାରେ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ।
  • BookMyShow ରେ 15 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଏହା ପ୍ରଥମ ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

