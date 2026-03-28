9 ଦିନରେ ଭାରତରେ ୭୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', 'ଜବାନ'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ
୯ମ ଦିନରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଭାରତରେ ୭୦୦ କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ଜବାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 10:49 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ, ସପ୍ତାହର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକାଳ କଲେକ୍ସନ ପାର୍ କରିବା ପରେ, ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ଭାରତରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଅଭିନୀତ 'ଜବାନ' ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟକୁ ପାର୍ କରିଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର ୨ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଏହାର ନବମ ଦିନରେ 41.55 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 715.72 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ 1,088 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବିଦେଶରେ 274 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି । ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନରେ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଚାଲିଛି ।
ଭାରତରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଜବାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
ମାତ୍ର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଜବାନ'କୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଜବାନ ଭାରତରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ର 9 ଦିନରେ ନେଟ୍ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 715.72 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛି ।
|ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)
|43 କୋଟି
|ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|102.55 କୋଟି
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|80.72 କୋଟି
|ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)
|113 କୋଟି
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)
|114.85 କୋଟି
|ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)
|65 କୋଟି
|ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|56.60 କୋଟି
|ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|48.75 କୋଟି
|ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|49.70 କୋଟି
|ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|41.55 କୋଟି
|ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
|715.72 କୋଟି
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ