9 ଦିନରେ ଭାରତରେ ୭୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', 'ଜବାନ'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ

୯ମ ଦିନରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଭାରତରେ ୭୦୦ କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । ଜବାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE COLLECTION (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 28, 2026 at 10:49 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ, ସପ୍ତାହର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ଜୀବନକାଳ କଲେକ୍ସନ ପାର୍ କରିବା ପରେ, ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ଭାରତରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଅଭିନୀତ 'ଜବାନ' ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନେଟ୍ ଆୟକୁ ପାର୍ କରିଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର ୨ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଏହାର ନବମ ଦିନରେ 41.55 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 715.72 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ 1,088 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବିଦେଶରେ 274 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହୋଇଛି । ସପ୍ତାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନରେ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଚାଲିଛି ।

ଭାରତରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଜବାନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି

ମାତ୍ର ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଜବାନ'କୁ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଜବାନ ଭାରତରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ର 9 ଦିନରେ ନେଟ୍ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 715.72 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଛି ।

ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)43 କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)102.55 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)80.72 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)113 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)114.85 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)65 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)56.60 କୋଟି
ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)48.75 କୋଟି
ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)49.70 କୋଟି
ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)41.55 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ715.72 କୋଟି

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

