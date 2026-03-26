'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଜଲୱା, ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ 1000 କୋଟି ପାର୍

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟି ।ଏହି ରୋଜଗାର ସହ ଫିଲ୍ମ 'ବାହୁବଲୀ 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଠାନ ଓ କଲ୍କି 2898ADର ପାଳି।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 2:59 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରିଲିଜର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ଏକ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିଆସୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବିପୁଳ ଆୟ କରୁଛି । ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଓପନିଂ ଦିନରେ 145 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱରେ 1000 କୋଟି ପାର୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ।

ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଷ୍ଟାରର୍ 'ପୁଷ୍ପା 2' 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦ୍ରୁତତମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରଭାସଙ୍କ 'ବାହୁବଲୀ 2' 9 ଦିନରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହି ତାଲିକାରେ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' 'ବାହୁବଲୀ 2' ସମେତ RRR, KGF ଚାପ୍ଟର 2ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନର ରୋଜଗାର ସହ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପଠାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ କଲ୍କି 2898 AD ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଲେକ୍ସନ (1050 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ।

ସପ୍ତମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କିହବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରରେ 16 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ 47.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ 623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ସହଜରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ । ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶରେ 261 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ 1006 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)43 କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)102.55 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)80.72 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)113 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)114.85 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)65 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)56.55 କୋଟି
ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)47.70 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ623 କୋଟି

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।

