'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଜଲୱା, ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ 1000 କୋଟି ପାର୍
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟି ।ଏହି ରୋଜଗାର ସହ ଫିଲ୍ମ 'ବାହୁବଲୀ 2'କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଠାନ ଓ କଲ୍କି 2898ADର ପାଳି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 2:59 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରିଲିଜର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମର ଏକ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ପରଦାରେ ଧମାକା କରିଆସୁଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବିପୁଳ ଆୟ କରୁଛି । ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଓପନିଂ ଦିନରେ 145 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱରେ 1000 କୋଟି ପାର୍ କରି ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ।
ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଷ୍ଟାରର୍ 'ପୁଷ୍ପା 2' 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦ୍ରୁତତମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ପ୍ରଭାସଙ୍କ 'ବାହୁବଲୀ 2' 9 ଦିନରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଏହି ତାଲିକାରେ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' 'ବାହୁବଲୀ 2' ସମେତ RRR, KGF ଚାପ୍ଟର 2ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନର ରୋଜଗାର ସହ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଶାହାରୁଖଙ୍କ ପଠାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାସଙ୍କ କଲ୍କି 2898 AD ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଲେକ୍ସନ (1050 କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ସପ୍ତମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କିହବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରରେ 16 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ 47.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ 623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଭାରତରେ ସହଜରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ । ଧୁରନ୍ଧର 2 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶରେ 261 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ 1006 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
|ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)
|43 କୋଟି
|ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|102.55 କୋଟି
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|80.72 କୋଟି
|ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)
|113 କୋଟି
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)
|114.85 କୋଟି
|ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)
|65 କୋଟି
|ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|56.55 କୋଟି
|ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|47.70 କୋଟି
|ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
|623 କୋଟି
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ