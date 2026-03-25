'ପଠାନ', 'ଗଦର 2' ଏବଂ 'ଆନିମଲ୍'କୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', 6 ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି । 6 ଦିନର ରୋଜଗାର ସହ 'ପଠାନ', 'ଗଦର 2' ଏବଂ 'ଆନିମଲ୍'କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି।

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE COLLECTION
ଧୁରନ୍ଧର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 12:56 PM IST

Updated : March 25, 2026 at 1:10 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ କମିବାର ନା ନେଉନି । ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଯଦିଓ ସୋମବାର ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା, କଲେକ୍ସନ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଧୁରନ୍ଧର 2 ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର 1000 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସେହିପରି ଭାରତରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନର ରୋଜଗାର ସହ ଏକ ବଡ଼ ବକ୍ସ ଅଫିସ ସଫଳତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନେକ ପୂର୍ବ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଏହାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ?

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ନିର୍ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ 43 କୋଟି କମାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 145 କୋଟି, 83 କୋଟି , ତୃତୀୟ ଦିନରେ 1.17 ବିଲିୟନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ (ପ୍ରଥମ ରବିବାର) 1.21 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 65 କୋଟି ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ 56.55 କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ 575.67 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)43 କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)102.55 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)80.72 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)113 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)114.85 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)65 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)56.55 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ575.67 କୋଟି

'ପଠାନ' ସମେତ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏହାର 6 ଦିନର ଆୟ ସହ ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକର ଆୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପୂର୍ବରୁ 'ବାହୁବଳୀ 2' ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ (511 କୋଟି ଟଙ୍କା)କୁ ପଛରେ ପକାଇସାରିଛି, ଯାହା 2017 ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ରେକର୍ଡ ଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର 575.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ସହିତ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 2023 ରିଲିଜ୍, 'ଗଦର 2' (525 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ପଠାନ' (543 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏବଂ ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ 'ଆନିମଲ' (556 କୋଟି ଟଙ୍କା)କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ବୁଧବାର ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହଜରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

500 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଫିଲ୍ମ

ଧୁରନ୍ଧର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏପରି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଯାହା କେହି ଆଶା କରିନଥିଲେ । ଏହା ଭାରତରେ 500 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଏହା ବାହୁବଳୀ 2 ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ଆୟ ତାଲିକାରେ KGF 2, 2.0, ଗଦର 2, ପଠାନ ଏବଂ ଆନିମଲର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି ।

ଫିଲ୍ମଟି 1000 କୋଟି ନିକଟତର

ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 1000 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବେ, ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ PK, Chava, ଏବଂ Stree 2 ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଯଦି ଏପରି ଧାରା ବଜାୟ ରୁହେ ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 2000 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରି ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ ।

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।

Last Updated : March 25, 2026 at 1:10 PM IST

