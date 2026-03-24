ପଇସା ଛାଣୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2', ଭାରତରେ 500 କୋଟି ପାର୍ କଲା ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ
ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କମାଲ କରୁଛି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' । ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ପ୍ରଶଂସା ସହ ବିପୁଳ ଆୟ କରୁଛି ଫିଲ୍ମ । ରିଲିଜର 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ 500 କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 12:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ କବଜା କରିଚାଲିଛି । ଓପନିଂ ୱିକେଣ୍ଡରେ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ପରେ ସୋମବାର ଫିଲ୍ମର ଗତି ଟିକେ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହାର ରିଲିଜ୍ ପରେ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ନାମରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରୋଜଗାର 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ 65 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଆୟ 519.12 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର 2' 2026 ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ସୋମବାର ସକାଳ ଶୋ'ରେ ଫିଲ୍ମର ଅକୁପାନ୍ସି 30 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଯଦିଓ ଏହା ସପ୍ତାହକରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା 80 ପ୍ରତିଶତ ଅକୁପାନ୍ସି ତୁଳନାରେ କମ୍, ତଥାପି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବି ବହୁତ ଦୃଢ଼ ।
|ପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)
|43 କୋଟି
|ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|102.55 କୋଟି
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|80.72 କୋଟି
|ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)
|113 କୋଟି
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)
|114.85 କୋଟି
|ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)
|65 କୋଟି
|ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
|519.12 କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର 2' 500 କୋଟି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଫିଲ୍ମ
ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଦେଶରେ, ଫିଲ୍ମଟି 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ତାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି, ଯାହା ମାତ୍ର 5 ଦିନରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 829.76 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି "ପୁଷ୍ପା 2" ଏବଂ "ବାହୁବଳୀ 2" ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରକୁ ପଛରେ ପକାଇ 500 କୋଟି ଆୟ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଛି । ଏହା ସହ ଏହା "ବାହୁବଳୀ 2" ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଯାହା 6 ବର୍ଷ ଧରି ଅତୁଟ ଥିଲା । 2017 ରେ, ରାଜାମୌଲୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀରେ 511 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରଶଂସାରେ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କୁ 'ବକ୍ସ ଅଫିସର ବାପା' କହିଲେ ରଜନୀକାନ୍ତ
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି । ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଲ୍ମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସହ ବିପୁଳ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି । ରିଲିଜର ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ 761 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରି ନୂଆ ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ