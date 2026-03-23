ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସୁନାମି; ବିଶ୍ୱରେ 750 କୋଟି ପାର୍ କଲା ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ରେକର୍ଡ
'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 4ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱରେ 750 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 23, 2026 at 1:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି । ରଣବୀର ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ଅଭିନୀତ ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ-ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର 4 ଦିନ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛି । ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ଫିଲ୍ମ ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆସିଥିଲା । 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିସହ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବିପୁଳ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ବି ଭାଙ୍ଗୁଛି । ଫିଲ୍ମ କେତେ ଆୟ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' କଲେକ୍ସନ
ସୋମବାର ଦିନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଆୟ ସଂଖ୍ୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ମିଶାଇ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' 145 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 83 କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନ 117 କୋଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ପ୍ରଥମ ରବିବାର) 121 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସମେତ ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ 466 କୋଟି, ଘରୋଇ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 550 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ 211 କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ କଲେକ୍ସନକୁ ପ୍ରାୟ 761 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ।
ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ, 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 'ପଠାନ' (287 କୋଟି) ର ଆୟକୁ ପାର୍ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ସହ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ପୂର୍ବରୁ 'ଗଦର 2' (691 କୋଟି) ଏବଂ 'ସାଲାର' (690 କୋଟି) ଦ୍ୱାରା ରଖାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବିଦେଶରେ 22 ମିଲିୟନ ଆୟ କରିଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, ଏହା କେବଳ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ 9.6 ମିଲିୟନ ଆୟ କରିଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ରେକର୍ଡ
- ୪୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ଦେୟପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ କରିଛି
- ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
- ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା ଲଗାତାର ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ଦିନରେ ହାସଲ କରିଛି
- ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ପାର କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
- ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ
- ପୁଷ୍ପା 2: ଦ ରୁଲ୍ ପରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଓପନର ଫିଲ୍ମ
- 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାରେ ସଫଳ, ଯାହା ଏହା କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ
- ୨୦୨୬ର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ
- ଗଦର 2 ଏବଂ ସାଲାର ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଜୀବନକାଳ କଲେକ୍ସନ ଏହାର ଓପନିଂ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ପାର୍ କରିଛି
ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୦୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବ
'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତ କଲେକ୍ସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ 'ପୁଷ୍ପା ୨' (୭୬୨ କୋଟି)। ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଆୟ ସହ, 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି 'ବାହୁବଳୀ ୨' (୫୯୧ କୋଟି), 'କଲ୍କି ୨୮୯୮ AD' (୫୦୦ କୋଟି), ଏବଂ 'ଆରଆରଆର' (୪୭୦ କୋଟି)। 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଏବେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏବେ 'ପିକେ', 'ଛାବା' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ ୨' ଭଳି ସିନେମାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ୨,୦୦୦ କୋଟି କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିପାରିବ ।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ