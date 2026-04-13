25 ଦିନରେ ବି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଜଲୱା ଜାରି, 1700 କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏହାର 26ତମ ଦିନରେ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ କେତେ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 13, 2026 at 11:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଆକ୍ସନ୍ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର୍ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 25 ଦିନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଆଜି, 13 ମାର୍ଚ୍ଚ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏହାର 26 ତମ ଦିନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି- ଏହା ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ସୋମବାର । ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ଆୟରେ ହ୍ରାସ ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ଚତୁର୍ଥ ରବିବାରରେ କଲେକ୍ସନରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଭାରତରେ ଏହି ସିନେମା 1,000 କୋଟିର ମୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହାସଲ କରିସାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହାର ରୋଜଗାର 1,700 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି । 26 ତମ ଦିନରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କେତେ କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ କେତେ ?
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଛି । 25ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ 14.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ରବିବାରରେ, ଫିଲ୍ମର ଆୟରେ 25.1% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ 1,083.80 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ଏବେ 1,680 କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏହା ସହ ମୋଟ ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ସନ ଓ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ 404 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ମିଶାଇ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1,712.98 କୋଟି ଟଙ୍କା ହାସଲ କରିଛି।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ, ଦଙ୍ଗଲ, ବାହୁବଳୀ 2, ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏହି ତିନୋଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାକି ଅଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅତୁଟ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ରଣବୀର ସିଂହ, ଆର. ମାଧବନ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ଅଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ