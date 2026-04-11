23 ଦିନରେ ବି କମୁନି କ୍ରେଜ, ବିଶ୍ୱରେ 1600 କୋଟି ପାର୍ କଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2'

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରାଜ୍ କରୁଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରୁଛି । ବିଶ୍ୱରେ 1600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କଲାଣି ।

dhurandhar 2 box office collection
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 10:16 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା । ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କଲେକ୍ସନରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ବି ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ତଥାପି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏହାର ଗତି ବଜାୟ ରଖିଛି । ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏହା 1600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କଲାଣି ।

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ୨୩ ଦିନରେ ଭାରତରେ 6.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ୨୩ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 1055.12 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଧୁରନ୍ଧର 2 ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମ ବିତରକ ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 1680 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

  • ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ- ୬୭୪.୧୭ କୋଟି
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ- ୨୬୩.୬୫ କୋଟି
  • ୧୬ ଦିନ (ତୃତୀୟ ଶୁକ୍ରବାର)- ୨୧.୫୫ କୋଟି
  • ୧୭ ଦିନ (ତୃତୀୟ ଶନିବାର)-୨୫.୬୫ କୋଟି
  • ୧୮ ଦିନ (ତୃତୀୟ ରବିବାର)- ୨୮.୭୫ କୋଟି
  • ୧୯ ଦିନ (ତୃତୀୟ ସୋମବାର)- ୧୦ କୋଟି
  • ୨୦ ଦିନ (ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର)- ୧୦.୧୦ କୋଟି
  • ୨୧ ଦିନ (ତୃତୀୟ ବୁଧବାର)- ୭.୯୦ କୋଟି
  • ୨୨ ଦିନ (ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁବାର)- ୭.୧୫ କୋଟି
  • ୨୩ ଦିନ (ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ରବାର)- ୬.୭୦ କୋଟି

ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୧,୦୫୫.୧୨ କୋଟି

କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE COLLECTION
DHURANDHAR 2
ଧୁରନ୍ଧର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଧୁରନ୍ଧର 2
DHURANDHAR 2 COLLECTION DAY 23

