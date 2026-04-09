ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ବନିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର ୨', 'ପୁଷ୍ପା ୨' ଓ 'ବାହୁବଳୀ ୨'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ

'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହୋଇପାରିଛି, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଷ୍ପା ୨ ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ୨କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ...

DHURANDHAR 2 (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 11:10 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2'ର ବକ୍ସ ଅଫିସ ଯାତ୍ରା ଏବେ ବି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ସିନେମା ହଲରେ ସଫଳତାର ସହିତ ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂରିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ସିନେମା - ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ - ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଆୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ନିରନ୍ତର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯଦିଓ ସପ୍ତାହର ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଆୟ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତଥାପି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଜାୟ ରଖିଛି ।

'ଧୁରନ୍ଧର 2' ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏହାର ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 10.10 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ବୁଧବାର ତଥା 21ତମ ଦିନ ଦିନରେ ଏହା 7.90 କୋଟି ଆୟ କରିଛି । ଏହା ସହିତ, ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭାରତରେ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 1,033.37 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଦେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର 20ତମ ଦିନରେ ଆଉ 4 କୋଟି ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ଏହାର ମୋଟ ବିଦେଶ ଆୟ 404 କୋଟିକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,641.21 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ପୁଷ୍ପା ୨ ଏବଂ ବାହୁବଳୀ ୨କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି

ରଣବୀର ସିଂ ଅଭିନୀତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ୧୦୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରି ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବାହୁବଳୀ ୨କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଯାହା ୧୦୩୦.୪୨ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏବଂ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପୁଷ୍ପା ୨ (୧,୨୩୪.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା)।

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଫିଲ୍ମ

'ଧୁରନ୍ଧର ୨: ଦି ରିଭେଞ୍ଜ' ବୁଧବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ କରିବା ସହ ଏହା ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । IMDb ଅନୁଯାୟୀ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨୦୨୬ରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୨୦ ଦିନରେ, 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ଟି ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବର୍ଷର ୧୦ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି । ଡଲାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହାର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୭୭ ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ । ଏହା ଚୀନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ବୁନି ବିୟର୍ସ: ଦ ହିଡେନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର' (୧୫୨,୪୫୦,୦୦୦)କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି ।

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି 'ପେଗାସସ୍ ୩'—ଏକ ଚୀନ୍ ପ୍ରଯୋଜନା—ଯାହା ୬୩୮.୭ ମିଲିୟନ ଆୟ କରିଛି। ଏହା ପରେ 'ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲ୍ ମେରୀ' ଅଛି, ଯାହା ୪୨୦.୮ ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିଛି । 'ସୁପର ମାରିଓ ଗାଲାକ୍ସି ମୁଭି' ୩୭୨.୫ ମିଲିୟନ ଡଲାର ସହି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ,'ହପର୍ସ' ୩୩୨.୨ ମିଲିୟନ ଡଲାର ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ 'ୱୁଥରିଂ ହାଇଟ୍ସ' ୨୩୯.୪ ମିଲିୟନ ଡଲାର ସହ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । 'ବେଲ୍ଡସ ଅଫ ଗାଇଡେନ୍ସ' 211.6 ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯେତେବେଳେ 'Scream 7' 209.3 ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରି ତା’ ପଛରେ ଅଛି । 'Scare Out' 196 ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଯେତେବେଳେ 'GOAT' 185.2 ମିଲିୟନ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏବେ, ଦେଖିବା ବାକି ଅଛି ଯେ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 'GOAT' କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

