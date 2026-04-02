୧୪ତମ ଦିନରେ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨', ଖୁବଶୀଘ୍ର ୧୫୦୦ କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଭାରତରେ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1400 କୋଟି ପାର୍ କରିଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 3:17 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଥିଏଟର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ୧୪ତମ ଦିନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଫିଲ୍ମ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ କରିଚାଲିଛି । ଭାରତରେ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 1400 କୋଟି ପାର୍ କରି ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।
ସାକନିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୪ତମ ଦିନରେ ୨୦.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟ କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯାହା ୧୩ତମ ଦିନର ୨୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୨୭.୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ହ୍ରାସ ସହ ମଧ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ସପ୍ତାହିକ ଦିନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ରହିଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଫିଲ୍ମଟି ୬୭୪.୧୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି, ଏହା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭାବରେ ୪୧.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (9ମ ଦିନ), ୬୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (10ମ ଦିନ), ୬୮.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (11ତମ ଦିନ), ୨୫.୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (12ତମ ଦିନ), ୨୭.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା (13ତମ ଦିନ), ଏବଂ ଏବେ ୧୪ ଦିନରେ ୨୦.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୨୪୫.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଫଳରେ ଭାରତରେ ମୋଟ ମୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ ଏବେ 920.02 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ମୋଟ ଆୟ 1,101.47 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବିଦେଶରେ, ଫିଲ୍ମଟି 14 ତମ ଦିନରେ 7.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର ମୋଟ ବିଦେଶ ଆୟ 365.00 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 1,466.47 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆୟକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି ।
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ଲକବଷ୍ଟରର ଲାଇଫଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେକ୍ସନ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି । ଏହା KGF: Chapter 2 (859.70 କୋଟି ଟଙ୍କା), RRR (782.20 କୋଟି ଟଙ୍କା), ଏବଂ କଲ୍କି 2898 AD (646 କୋଟି ଟଙ୍କା)କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ବାହୁବଳୀ 2: ଦ କନକ୍ଲୁଜନ (1,030.42 କୋଟି ଟଙ୍କା) ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2: ଦ ରୁଲ୍ (1,234.10 କୋଟି ଟଙ୍କା) ସମେତ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରେ । ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଧୁରନ୍ଧରକୁ ବହୁତ ପଛରେ ପକାଇଛି, ଯାହା ୧୩ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ୪୩୭.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ଏହା ପୁଷ୍ପା ୨: ଦ ରୁଲ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ପଛରେ ଅଛି, ଯାହା ୧୩ ଦିନରେ ୯୫୨.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ