କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ; 13ଦିନରେ କଲାଣି ଏତିକି ଆୟ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ କରିବ 1000 କୋଟି ପାର୍

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର 2 ଧମାକା କରୁଛି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ ।

DHURANDHAR 2 BOX OFFICE DAY 13
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 1, 2026 at 12:05 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ହିନ୍ଦୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏଥି ସହିତ, ଫିଲ୍ମ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,

ଧୁରନ୍ଧର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଦର 2 10ମ ଦିନରେ 62.85 କୋଟି ଏବଂ 11 ତମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 68.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ 25 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରରେ 62.8 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । ଏହିପରି, ଭାରତରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ମୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ 872.17 କୋଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ 13 ତମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ, ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବଢିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ 27.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ 899.92 କୋଟି ଏବଂ ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ 1077.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଦେଶରେ 358 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1435.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।

ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)43 କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)102.55 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)80.72 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)113 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)114.85 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)65 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)56.60 କୋଟି
ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)48.75 କୋଟି
ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)49.70 କୋଟି
ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)41.55 କୋଟି
ଦଶମ ଦିନ (ଶନିବାର)62.85 କୋଟି
ଏକାଦଶ ଦିନ (ରବିବାର)68.10 କୋଟି
ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ (ସୋମବାର)25 କୋଟି
13ତମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)27.75 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ899.92 କୋଟି

କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

