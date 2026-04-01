କମୁନି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ; 13ଦିନରେ କଲାଣି ଏତିକି ଆୟ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ କରିବ 1000 କୋଟି ପାର୍
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧୁରନ୍ଧର 2 ଧମାକା କରୁଛି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିବ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 1, 2026 at 12:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ହିନ୍ଦୀରେ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭାରତରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏଥି ସହିତ, ଫିଲ୍ମ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କେତେ ଆୟ କରିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଧୁରନ୍ଧର 2 ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୁରନ୍ଦର 2 10ମ ଦିନରେ 62.85 କୋଟି ଏବଂ 11 ତମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 68.10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ 25 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରରେ 62.8 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା । ଏହିପରି, ଭାରତରେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ମୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ 872.17 କୋଟି ହୋଇଥିଲା । ଏଥିସହ 13 ତମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ, ଫିଲ୍ମର ରୋଜଗାରରେ ସାମାନ୍ୟ ବଢିଛି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ 27.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୋଟ୍ କଲେକ୍ସନ୍ 899.92 କୋଟି ଏବଂ ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ 1077.41 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଦେଶରେ 358 କୋଟି ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1435.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ।
|ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)
|43 କୋଟି
|ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|102.55 କୋଟି
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|80.72 କୋଟି
|ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)
|113 କୋଟି
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)
|114.85 କୋଟି
|ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)
|65 କୋଟି
|ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|56.60 କୋଟି
|ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|48.75 କୋଟି
|ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|49.70 କୋଟି
|ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|41.55 କୋଟି
|ଦଶମ ଦିନ (ଶନିବାର)
|62.85 କୋଟି
|ଏକାଦଶ ଦିନ (ରବିବାର)
|68.10 କୋଟି
|ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନରେ (ସୋମବାର)
|25 କୋଟି
|13ତମ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|27.75 କୋଟି
|ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
|899.92 କୋଟି
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ