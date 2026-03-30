4ର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବନିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', ବିଶ୍ୱରେ 1300 କୋଟି କଲା ପାର୍
'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ୧୧ ତମ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ବିଶ୍ୱରେ 1300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 1:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' କ୍ରେଜ କମିବାର ନା ନେଉନି । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇତିବା ବେଳେ ଏବଂ 11ତମ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିଶ୍ୱରେ 1300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ସନ
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 674 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ସପ୍ତାହର ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ନବମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ 41.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଶମ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାରରେ 62.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ତଥା ୧୧ ଦିନ, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ୬୮.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନର ୬୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରଖିଛି । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମୋଟ 168.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ଭାରତରେ ମୋ୍ଟ୍ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 846.87 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
|ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)
|43 କୋଟି
|ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|102.55 କୋଟି
|ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|80.72 କୋଟି
|ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)
|113 କୋଟି
|ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)
|114.85 କୋଟି
|ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)
|65 କୋଟି
|ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)
|56.60 କୋଟି
|ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)
|48.75 କୋଟି
|ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)
|49.70 କୋଟି
|ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)
|41.55 କୋଟି
|ଦଶମ ଦିନ (ଶନିବାର)
|62.85 କୋଟି
|ଏକାଦଶ ଦିନ (ରବିବାର)
|68.10 କୋଟି
|ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
|846.87 କୋଟି
ଧୁରନ୍ଧର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଦେଶ ବଜାରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ୧୧ତମ ଦିନରେ ଏହା ବିଦେଶରେ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟ ଆୟକୁ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ଏବେ ୧,୩୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଧୁରନ୍ଧରର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଆୟକୁ ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ୧୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶେଷ କରିଛି । ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସିକ୍ୱେଲର ଅସାଧାରଣ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ।
You can’t escape it #DhurandharTheRevenge is everywhere you go!— Jio Studios (@jiostudios) March 29, 2026
🔗- https://t.co/x1p0D4IfqU
A Shashwat Sachdev Musical
Book Your Tickets Now.
🔗- https://t.co/9oK8N3aDD6#DhurandharTheRevenge is now in cinemas worldwide
Hindi | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam… pic.twitter.com/ys77wFIi0l
ଧୁରନ୍ଧର 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରେକର୍ଡ
ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି:
- ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଭାଗର କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
- ବନିଛି ସର୍ବକାଳୀନ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
- ଘରୋଇ ଭାବରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି
- ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନରେ ଭାରତ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି
- ପୁଷ୍ପା 2 ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଜୀବନକାଳ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
- ପ୍ରଥମ ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତ ମୋଟ ୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
- ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରିଛି
- ୨୦.୮୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ସହ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଆୟକାରୀ ହୋଇଛି
- ଏହି ସଫଳତା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାର୍ଟରେ କେବଳ ଦଙ୍ଗଲ, ବାହୁବଳୀ 2 ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 ପଛରେ ଅଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ