4ର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ବନିଲା 'ଧୁରନ୍ଧର 2', ବିଶ୍ୱରେ 1300 କୋଟି କଲା ପାର୍

'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ୧୧ ତମ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ବିଶ୍ୱରେ 1300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 1:48 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' କ୍ରେଜ କମିବାର ନା ନେଉନି । ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେବା ସହ ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇତିବା ବେଳେ ଏବଂ 11ତମ ଦିନରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବିଶ୍ୱରେ 1300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର ୨ ଭାରତୀୟ କଲେକ୍ସନ

ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 674 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା । ସପ୍ତାହର ଦିନରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଏହାର ନବମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ରବାରରେ 41.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଦଶମ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାରରେ 62.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର ତଥା ୧୧ ଦିନ, ଫିଲ୍ମଟି ଭାରତରେ ୬୮.୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନର ୬୨.୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ୮.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରଖିଛି । ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମୋଟ 168.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମର ଭାରତରେ ମୋ୍ଟ୍‌ କଲେକ୍ସନ ବର୍ତ୍ତମାନ 846.87 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ (ବୁଧବାର)43 କୋଟି
ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)102.55 କୋଟି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)80.72 କୋଟି
ତୃତୀୟ ଦିନ (ଶନିବାର)113 କୋଟି
ଚତୁର୍ଥ ଦିନ (ରବିବାର)114.85 କୋଟି
ପଞ୍ଚମ ଦିନ (ସୋମବାର)65 କୋଟି
ଷଷ୍ଠ ଦିନ (ମଙ୍ଗଳବାର)56.60 କୋଟି
ସପ୍ତମ ଦିନ (ବୁଧବାର)48.75 କୋଟି
ଅଷ୍ଟମ ଦିନ (ଗୁରୁବାର)49.70 କୋଟି
ନବମ ଦିନ (ଶୁକ୍ରବାର)41.55 କୋଟି
ଦଶମ ଦିନ (ଶନିବାର)62.85 କୋଟି
ଏକାଦଶ ଦିନ (ରବିବାର)68.10 କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ846.87 କୋଟି

ଧୁରନ୍ଧର ୨ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ

ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବିଦେଶ ବଜାରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ୧୧ତମ ଦିନରେ ଏହା ବିଦେଶରେ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା, ଯାହା ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୋଟ ଆୟକୁ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ଏବେ ୧,୩୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଥମ ଧୁରନ୍ଧରର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୋଟ ଆୟକୁ ପାର୍ କରିଛି, ଯାହା ୧୩୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଶେଷ କରିଛି । ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସିକ୍ୱେଲର ଅସାଧାରଣ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ରେକର୍ଡ

ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି:

  • ୧୧ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଧୁରନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଭାଗର କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
  • ବନିଛି ସର୍ବକାଳୀନ ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
  • ଘରୋଇ ଭାବରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି
  • ମାତ୍ର ୧୧ ଦିନରେ ଭାରତ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି
  • ପୁଷ୍ପା 2 ର ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ଜୀବନକାଳ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
  • ପ୍ରଥମ ଧୁରନ୍ଧର ଭାରତ ମୋଟ ୮୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି
  • ଏକ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ ରେକର୍ଡ କରିଛି
  • ୨୦.୮୦ ନିୟୁତ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ସହ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଆୟକାରୀ ହୋଇଛି
  • ଏହି ସଫଳତା ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚାର୍ଟରେ କେବଳ ଦଙ୍ଗଲ, ବାହୁବଳୀ 2 ଏବଂ ପୁଷ୍ପା 2 ପଛରେ ଅଛି ।

