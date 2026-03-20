ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' କ୍ରେଜ; 'ଜବାନ'କୁ ପକାଇଲା ପଛରେ, ବନିଲା ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିବା ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ବନିଛି ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନର ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 20, 2026 at 2:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଧୁରନ୍ଧର 2: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଡେବ୍ୟୁ କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ସନ-ସ୍ପାୟୀ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମଟି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଧୂରନ୍ଧରର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ, ଗୁପ୍ତଚର, ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନାଟକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହାର ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ A ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦର୍ଶକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଟାଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦମଦାର କଲେକ୍ସନ କରି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ
ଫିଲ୍ମଟିର ବକ୍ସ ଅଫିସ ଯାତ୍ରା ଏହାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ (ଯାହା ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ’ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ), 'ଧୁରନ୍ଧର 2'ଭାରତରେ 43.00 କୋଟିର ଏକ ଚମତ୍କାର ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏହା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସର୍ବାଧିକ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଦୃଢ଼ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ମୋଟ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦିନ (ଗୁରୁବାର) ଭାରତରେ 102.55 କୋଟିର ନିଟ୍ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 21,728ଟି ଶୋ’ରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରୁ, ହିନ୍ଦୀ ସଂସ୍କରଣ ସର୍ବାଧିକ 99.10 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି, ତାମିଲ 1.16 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ତେଲୁଗୁ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରାୟ 2.12 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି , ମାଲାୟଲମ ଏବଂ କନ୍ନଡ ସଂସ୍କରଣ ଯଥାକ୍ରମେ 0.09 କୋଟି ଏବଂ 0.08 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି । ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟକୁ ମିଶାଇ, ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ 145.55 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତରେ ମୋଟ ମୋଟ ଗ୍ରସ୍ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରାୟ 172.63 କୋଟି ହୋଇଛି । ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓପନିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କଲେକ୍ସନ
ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ 250 କୋଟି ପାର୍ କରିଥିଲା । କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 260-300 କୋଟି ପରିସରର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । କେବଳ ଭାରତରେ, ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ ପ୍ରାୟ 160 କୋଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ବଜାର 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲା ।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ରେକର୍ଡ
* ଏକ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଓପନିଂ-ଦିନର ଆୟ, 'ଜବାନ' (75 କୋଟି)କୁ ପାର୍ କରିଛି ।
* ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 100 କୋଟି ନିଟ୍ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ।
* ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ ।
* ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ।
* ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 100 କୋଟି ଆୟ ପାର୍ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
* ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓପନିଂ-ଡେ ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।
* ଏହା 'ସଲାର' (92 କୋଟି) ଏବଂ 'କଲ୍କି 2898 AD' (93 କୋଟି) ପରି ପ୍ରମୁଖ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ 'K.G.F: Chapter 2' (116 କୋଟି) ପରି ସିନେମାଟିକ୍ ଟପ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ।
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ରେ ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଛି । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତିଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ