'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ: 'ଓଜି' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ରଣବୀରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ, କମାଇଲାଣି ଏତେ କୋଟି
'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଏହାର ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ ପାଇଁ କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ପାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 3:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର: ଦ ରିଭେଞ୍ଜ' କୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏହି ସିନେମାଟି ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦର୍ଶକାଳୟକୁ ଆସିବ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟରରେ ଲାଗି ରହିଛି । ଆଡଭାନସ ବୁକିଂ ଜୋରଦାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି ।
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୪୦.୭୦ କୋଟି (ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍ ସମେତ) ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ - ୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ - ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ୨୯.୩୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ କରିଛି । ୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଶୋ (ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍ ସମେତ) ରେ ୬୭୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ’ରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'OG' ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି । 'ଓଜି' 25 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଥିଲା ।
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ଆଗାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରିଲିଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ପାଇ ଥ୍ରୀଲରର ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ କେବଳ ଭାରତ ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବିଦେଶୀ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ ପ୍ରାୟ 65 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ ଏବେ 135 କୋଟି (ବ୍ଲକ୍ ସିଟ୍ ସମେତ) ପାର୍ କରିଛି ।
ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ରଣଭୀର ସିଂ, ସାରା ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ, ଅକ୍ଷୟ ଖାନ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଏବଂ ରାକେଶ ବେଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର ୫, ୨୦୨୫ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ(1328.23) ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହାର 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସିକ୍ୱେଲ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ସିକ୍ୱେଲ୍ ରେହମାନ ଡକାୟତର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲିଆରିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହମଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇବ । ତେବେ ଧୁରନ୍ଧର 2 ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରି ଧମାକା କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ