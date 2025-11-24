ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିନୟ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଇକ୍କିସ'ର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୁକ୍ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 4:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଲୋକରେ ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା । ସମଗ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଶୋକପ୍ରକାଶ କରୁଛି । ଏପରି ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ବି କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ 'ଇକ୍କିସ' ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲୁକ୍ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ
ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 'ଶୋଲେ' ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପିତାମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଲାଳନପାଳନ କରନ୍ତି । ମହାନ ପୁରୁଷମାନେ ଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି । ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଅମର ସୈନିକଙ୍କ ପିତା ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଶକ୍ତି; ଜଣେ କାଳଜୟୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି । ୨୫ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ।" ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ, ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ପିତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ଏମ୍.ଏଲ୍. ଖେତରପାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନଜର ଆସିବେ । ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁଅର ସାହସିକତାକୁ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, "ଏହା ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ଅରୁଣ । ସେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ରହିବେ ।"
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଫିଲ୍ମରେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ୧୯୭୧ ଭାରତ-ପାକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାହସିକତା ପାଇଁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ପରମ ବୀର ଚକ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ । ସେମାନେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ । ଜୟଦୀପ ଅହଲାୱତ ଏବଂ ସିମର ଭାଟିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଆଜି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସମେତ ଦେଶ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଦିନ । ଆଜିର ଦିନରେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ । ଅଭିନେତା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇର ଭିଲେ ପାର୍ଲେସ୍ଥିତ ପବନ ହଂସ ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ