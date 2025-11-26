IFFI 2025ରେ 'ହି-ମ୍ୟାନ୍'ଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, 'ଶୋଲେ' 4K ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାତିଲ
IFFI 2025 ନଭେମ୍ବର 20 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 28ରେ ଶେଷ ହେବ । ଯେଉଁଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଦିଆଯିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଦେଶ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏବେ ବି ଝୁରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିନେତା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଖି ବୁଜିଥିଲେ । ଏପରି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବ (IFFI 2025)ରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସବରେ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ ।
IFFI 2025 ଏହାର 56ତମ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଗୋଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯିବ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶୋଲେ'ର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ "ଶୋଲେ" ରିଲିଜର 50 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି । ଆଜି ହେବାକୁ ଥିବା ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ବୈଷୟିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ, IFFIର ସର୍ବାଧିକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, "ଶୋଲେ"ର ଆଇକନିକ୍ ବାଇକ୍ (ଏକ ପୁରୁଣା BSA WM 20), ବାର୍ଷିକୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଅଂଶ ଭାବରେ INOX ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର-ଅମିତାଭଙ୍କ ହିଟ୍ ଗୀତ "ୟେ ଦୋସ୍ତି" ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଗୀତଟି ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ 21 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ।
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିକାଶ ନିଗମ (NFDC)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ମାଗଦୁମ କହିଛନ୍ତି, "ସୋମବାର ଆମେ ଧରମ ଜୀଙ୍କ ପରଲୋକର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇଲୁ । ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ମହୋତ୍ସବର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ । ଏହି ବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ କରିଡରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମୋଟରସାଇକେଲ 'ଶୋଲେ'ର ୫୦ତମ ବାର୍ଷିକୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଲଟିଛି, କାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ 'ୟେ ଦୋସ୍ତି'କୁ ମନେ ପକାଇପାରନ୍ତି ।"
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଶୋଲେ'ର 4K ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍କ୍ରିନିଂ ମୂଳତଃ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ହେବାର ଥିଲା । ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରମେଶ ସିପ୍ପି "୫୦ ବର୍ଷ ଶୋଲେ: କାହିଁକି ଏହା ଏବେ ବି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ ?" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । IFFI ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମାପନୀ ଉତ୍ସବ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ