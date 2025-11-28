ETV Bharat / entertainment

'ଇକ୍କିସ' ପାଇଁ ଏହି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମରୁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିନ୍ ରିଲିଜ

21 ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ମାତାମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିନ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

DHARMENDRA IKKIS SCENES
DHARMENDRA IKKIS SCENES (Screen Grab)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 28, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଇକ୍କିସ୍" ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । "ଇକ୍କିସ୍"ରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏବେ, ମାଡୋକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ "ଇକ୍କିସ୍"ରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝଲକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିବା ଏକ କବିତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମାଡୋକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାର ପରଦିନ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର କବିତା "ଆଜ ଭି ଜୀ କରଦା, ପିଣ୍ଡ ଅପନେ ନୁ ଜାନୱା" ପାଠ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ସେ ଲେଖାଛନ୍ତି, "ଧରମ ଜୀ ମାଟିର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସେହି ଭୂମିର ସାରକୁ କଏଦ କରେ । ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଆଗ୍ରହ, ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଆମକୁ ଏହି କାଳଜୟୀ କବିତା ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ।" ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିନରେ, ଏକ ପରିବାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କବିତା...

ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି...

ମୁଁ ତୁମକୁ ନଦୀର ପଥ, ଏକ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଡିଲରଙ୍କ ମାଟିର ଖେଳ ଆଣିଛି...

ଏହି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏକ ସାକ୍ଷାତ, ପାଞ୍ଚ ନଦୀର ମିଠା ପାଣି...

ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପବନରେ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟର ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି... ହେ ମା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି...

ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି...

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିନରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅସରାନି ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି । ଅସରାନି 20 ଅକ୍ଟୋବର, 2025 ରେ 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ "ଏକ୍କିସ୍" ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି, ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦ, ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ନାୟକଙ୍କ ପିତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ଖେତରପାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

2 ସ୍ତ୍ରୀ, 6 ପୁଅ-ଝିଅ ଓ 13 ନାତିନାତୁଣୀ... ବଲିଉଡରେ ହିଁ ନୁହଁ ରାଜନୀତିରେ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରର ଦବଦବା

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିନୟ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ

ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHARMENDRA
IKKIS
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଇକ୍କିସ
DHARMENDRA IKKIS SCENES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.