ସ୍ଥିର ରହିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା: ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମା ମାଲିନୀ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୁଅ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ନଜରର ରଖାଯାଇଛି । ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମା ମାଲିନୀ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 7:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର । ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା । ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ନି ଦେଓଲ ଓ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଲିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ମୁମ୍ୱାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାରେ ହେମା ଓ ସନ୍ନିଙ୍କୁ ସ୍ପଟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଟିମ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆସିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
Actor Dharmendra is stable and under observation. Further comments and updates will be shared as available. Request everyone to pray for his speedy recovery and respect the family’s right to privacy: Team Sunny Deol pic.twitter.com/VrwUmTlfAD— IANS (@ians_india) November 10, 2025
ସନ୍ନି ଦେଓଲ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ''ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଅଛନ୍ତି । ଅଧିକ ମତାମତ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ସେୟାର କରାଯିବ । ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଏବଂ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାର ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।''
ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମା ମାଲିନୀ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ହେମାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ହେମା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛୁ।" ସେହିପରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସନ୍ନି ଦେଓଲ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ସମୟରେ ପାପାରାଜିମାନେ ତାଙ୍କୁ କଏଦ କରିଥିଲେ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖି ସନ୍ନି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲୁଚାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ସେପଟେ ହେମା ମାଲିନୀ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଧରମ ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ । ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ।''
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଖବର ଆସିଛି । ସେହି ସମୟରେ ହେମା ମାଳିନୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ।
ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାର ସବୁଠାରୁ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ 2012 ରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର 1960 ରେ ଦିଲ୍ ଭୀ ତେରା ହମ୍ ଭୀ ତେରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ 1960 ଦଶକ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମିଲନ୍ କି ବେଲା, ଫୁଲ ଅର ପାଥର୍ ଏବଂ ଆଏ ଦିନ୍ ବାହା ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ