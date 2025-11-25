2 ସ୍ତ୍ରୀ, 6 ପୁଅ-ଝିଅ ଓ 13 ନାତିନାତୁଣୀ... ବଲିଉଡରେ ହିଁ ନୁହଁ ରାଜନୀତିରେ ବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାରର ଦବଦବା
ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛଅଟି ସନ୍ତାନର ପିତା । ଜାଣନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 7:38 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 7:52 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଡ଼ ପରଦାରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିନୟ ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିବା "ହି-ମ୍ୟାନ୍" ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି । ପରିବାର ସମେତ ସାରା ଦେଶ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛି । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମର୍ମାହତ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଚରିତ୍ର ଏବଂ କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଚିରହିବ । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା । 89 ବର୍ଷୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଧରମ ସିଂ ଦେଓଲ ଥିଲା । ଦେଓଲ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବଲିଉଡରେ ସକ୍ରିୟ ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି । କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଦେଓଲ ପରିବାରର ରହିଛି ଦବଦବା । ଜାଣନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ...
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଡିସେମ୍ବର ୮, ୧୯୩୫ ରେ ଏକ ଶିଖ ଜାଟ୍ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ଦୁଇଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଜିତ ଦେଓଲଙ୍କ ସହ ବଢ଼ିଥିଲେ, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେବେବି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ । ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବରେ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ହେମା ମାଳିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା । ଅଜିତଙ୍କ ପୁଅ, ଅଭିନେତା ଅଭୟ ଦେଓଲ, ପରିବାରର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓଲ ପଞ୍ଜାବୀ ସିନେମାର ପୂର୍ବତନ ଷ୍ଟାର ଥିଲେ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀ (ପ୍ରକାଶ କୌର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀ), 6 ଟି ସନ୍ତାନ (ଦୁଇଟି ପୁଅ ଏବଂ ଚାରିଟି ଝିଅ), 2 ବୋହୂ, 4 ଜଣ ଜ୍ୱାଇଁ, 13 ନାତି (କରଣ, ରାଜବୀର, ଆର୍ୟମାନ ଏବଂ ଧରମ) ଓ ନାତୁଣୀ ।
ପ୍ରକାଶ କୌରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ବିବାହ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ । ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କୌରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର 4ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି- ପୁଅ ସନ୍ନି ଏବଂ ବବି ଏବଂ ଝିଅ ବିଜେତା ଏବଂ ଅଜିତା । ସନ୍ନି ଏବଂ ବବି ବଲିଉଡରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ ଭିନ୍ନ ପଥ ବାଛିଥିଲେ । ବିଜେତା ବିବେକ ଗିଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଜିତା ଆମେରିକାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିରଣ ଚୌଧୁରୀ ଜଣେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ।
ସନ୍ନି କେବଳ ଅଭିନୟରେ ବରଂ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ରାଜନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ । ସନ୍ନି ଏବଂ ବବି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପରିବାରକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ । ସନ୍ନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁଅ, କରଣ ଏବଂ ରାଜବୀର ଅଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାନ୍ୟା ଆର୍ଯ୍ୟମାନ ଏବଂ ଧରମଙ୍କ ପିତାମାତା । ବଡ଼ ନାତି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ନିଙ୍କ ପୁଅ କରଣ, ଦିଶା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ବବି ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ।
ହେମାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରେ, ସେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଂସାଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । 77 ବର୍ଷ ବୟସରେ, ହେମା ଏବେ ବି ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଅଭିନେତା ଏବଂ ରାଜନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ।
ହେମା ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସନ୍ତାନ
ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଇଶା ଏବଂ ଆହାନା ଦେଓଲ ଅଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝିଅମାନେ ବଲିଉଡରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ । ହେଲେ ଉଭୟ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେମାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାରତ ତଖତାନିଙ୍କଠାରୁ ଛାଡପତ୍ର ପାଇଥିବା ଇଶାଙ୍କ ଦୁଇଟି ଝିଅ - ରାଧ୍ୟା ଏବଂ ମିରାୟା । ଯେତେବେଳେ ଆହାନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୈଭବ ଭୋହରା ଯାଆଁଳା ସନ୍ତାନ ସମେତ 3 ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି ।
ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଖାଲି ଛାଡି ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସୁପରଷ୍ଟାର ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଉଭୟ ପରିବାର ସହ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଯଦିଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଘରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପିତା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମି କ୍ୟାରିଅର
ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଦିଲ୍ ଭି ତେରା ହମ୍ ଭି ତେରେ, ସେତେବେଳର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅର୍ଜୁନ ହିଙ୍ଗୋରାନିଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲୁକ୍, ଶାରୀରିକ ଭାଷା ଏବଂ ସରଳତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଇକ୍କିସ୍, ଯାହାକୁ ସେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ କରିଥିଲେ । 65 ବର୍ଷର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମୋଟ 307ଟି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା ଦେଓଲ ପରିବାରର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ । ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଲିଉଡରେ ‘ହି ମ୍ୟାନ’ ଯୁଗର ଅବସାନ, ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଅଭିନୟ; ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଲୁକ୍ ପୋଷ୍ଟର, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ