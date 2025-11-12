ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 'ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର କାରଣ ସେ ତୁମକୁ...'
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ଗୋପନୀୟତା' ଏବଂ 'ସମ୍ମାନ' ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ସକାଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ୮୯ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସନି ଦେଓଲ 'ଗୋପନୀୟତା' ଏବଂ 'ସମ୍ମାନ' ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।
Yesterday, there were several news reports about the actor's death but daughter Esha Deol dismissed them in a post on Instagram.
ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର: ଡାକ୍ତର
କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।
'ଗୋପନୀୟତା' ରଖିବାକୁ ସନ୍ନି କଲେ ଅନୁରୋଧ
ସନ୍ନି ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତିରେ ସମାନ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, '' ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ । ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁମାନରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଆରୋଗ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲପାଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ । ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।''
କହିରଖୁଛୁ କି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସନ୍ନିଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ପରିବାରର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଆଇସିୟୁରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବ ।
ଗତକାଲି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମିର ଖାନ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ