ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, 'ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର କାରଣ ସେ ତୁମକୁ...'

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ସନ୍ନି ଦେଓଲ 'ଗୋପନୀୟତା' ଏବଂ 'ସମ୍ମାନ' ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

SUNNY DEOL ON DHARMENDRA DISCHARGED
SUNNY DEOL ON DHARMENDRA DISCHARGED (Photo: IANS)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ସକାଳେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ୮୯ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିନେତା ଘରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ପରେ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଏବଂ ଅଭିନେତା ସନି ଦେଓଲ 'ଗୋପନୀୟତା' ଏବଂ 'ସମ୍ମାନ' ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର: ଡାକ୍ତର

କିଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ପରିବାର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ନକରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ।

'ଗୋପନୀୟତା' ରଖିବାକୁ ସନ୍ନି କଲେ ଅନୁରୋଧ

ସନ୍ନି ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତିରେ ସମାନ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟରେ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, '' ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ । ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଅନୁମାନରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଆରୋଗ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲପାଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ । ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ।''

କହିରଖୁଛୁ କି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟାରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସନ୍ନିଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ । ପରିବାରର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଆଇସିୟୁରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ଗତକାଲି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏଥିସହ ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆମିର ଖାନ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଗୌରୀ ସ୍ପ୍ରେଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସଲମାନ ଖାନ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦା ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅସୁସ୍ଥ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

