ETV Bharat / entertainment

'ଥଲାଇଭର ୧୭୩'କୁ ମିଳିଲା ଟାଇଟଲ୍; 'ଧର୍ମନ' ସହ ଧମାକା କରିବେ ରଜମନୀକାନ୍ତ, ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍

ତାମିଲ ସିନେମାର ଏହି ସୁପରହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ରଜୀନାକାନ୍ତ ଓ କମଲ ହାସନ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫିଲ୍ମର ଟାଇଟଲ୍ ।

THALAIVAR 173 TITLE REVEAL
THALAIVAR 173 TITLE REVEAL (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 24, 2026 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତାମିଲ ସିନେମାର ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରଜୀନାକାନ୍ତ ଓ କମଲ ହାସନ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଆଜି, ଜୁନ୍ 24 ତାରିଖରେ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା 'ଥଲାଇଭର 173' ର ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି: 'ଧର୍ମନ: ଦ ଡେଡଲି ଡକ୍ଟର' । ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଲକରେ ସେ ସ୍ୱାଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ତଥାପି, ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଗ-ଭରା ପ୍ରଥମ ଲୁକ

ରଜନୀକାନ୍ତ 'ଧର୍ମନ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲୁକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହାତ ସହ ବ୍ଲୁ ଡ୍ରେସରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଜଣେ ଆହତ ଗୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ରଜନୀକାନ୍ତ ହସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାତିରେ ରଖାଯାଇଛି । 'ଥଲାଇଭା' ସର୍ଜିକାଲ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧି ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଥିଏଟରରେ ଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଶ୍ୱଥ ମାରିମୁଥୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ - ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ସି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ମାରିମୁଥୁ 'ଡ୍ରାଗନ୍' ଏବଂ 'ଓହ ମାଇ କଡାଭୁଲେ' ଭଳି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ।

ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ?

ପୂର୍ବରୁ, ନଭେମ୍ବର 5, 2025 ରେ, କମଲ ହାସନ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଥଲାଇଭର 173'ରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଘୋଷଣା ସହିତ କମଲ ହାସନ ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 2027 ରେ ପୋଙ୍ଗଲ ସମୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

କମଲ ହାସନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା, ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ସେୟାର କରି ଏକ ତାମିଲ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି । "ପବନ ପରି, ବର୍ଷା ପରି, ନଦୀ ପରି, ଆମେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା; ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷା କରିବା, ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା । ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଅଶ୍ୱଥ ମାରିମୁଥୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ।" ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ କମଲ ହାସନଙ୍କ ବ୍ୟାନର, ରାଜ କମଲ ଫିଲ୍ମସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ 'ଥଲାଇଭର ୧୭୩' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖାଦେବେ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ କମଲ ହାସନ ଯୋଡି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ

'ଥଲାଇଭର ୧୭୩': ପରଦାକୁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ରଜନୀକାନ୍ତ-କମଲ ହାସନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHARMAN THE DEADLY DOCTOR
THALAIVAR 173
ଥଲାଇଭର 173 ଟାଇଟଲ୍
ଧର୍ମନ ଦ ଡେଡଲି ଡକ୍ଟର
THALAIVAR 173 TITLE REVEAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.