'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି କମିନି 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଜଲୱା, ସପ୍ତାହକରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଜି ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଜଲୱା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଫିଲ୍ମ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ରିଲିଜର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମର ଜଟିଳ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମିନି ଫିଲ୍ମର ଜଲୱା ।
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୬ କୋଟି ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ତେରେ ଇସ୍କ ମେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ଥିଏଟର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୨୫.୭୭% ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୧୭ କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୧୯ କୋଟି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୮.୭୫ କୋଟି, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୧୦.୨୫ କୋଟି, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୬.୮୫ କୋଟି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୫.୮୫ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଭାରତରେ ତେରେ ଇସ୍କ ମେର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୮୩.୭ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
- ପ୍ରଥମ ଦିନ- ୧୬ କୋଟି
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- ୧୭ କୋଟି
- ତୃତୀୟ ଦିନ- ୧୯ କୋଟି
- ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- ୮.୭୫ କୋଟି
- ପଞ୍ଚମ ଦିନ- ୧୦.୨୫ କୋଟି
- ଷଷ୍ଠ ଦିନ- ୬.୮୫ କୋଟି
- ସପ୍ତମ ଦିନ- ୫.୮୫ କୋଟି
ମୋଟ କଲେକ୍ସନ- ୮୩.୭ କୋଟି
କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମର ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୋଜଗାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରି ୧୧୮.୭୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।
ଧୁରନ୍ଧର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି
ରଣଭୀର ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ଅଭିନୀତ ଧୁରନ୍ଧର ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ ମସିହାର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଞ୍ଝନା' ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରାଣସୀର ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମରେ ଧନୁଷ ଶଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
