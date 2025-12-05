ETV Bharat / entertainment

'ଧୁରନ୍ଧର' କ୍ରେଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବି କମିନି 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଜଲୱା, ସପ୍ତାହକରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଆଜି ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଜଲୱା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି । ଫିଲ୍ମ ବମ୍ପର କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।

TERE ISHK MEIN BOX OFFICE DAY 7
TERE ISHK MEIN BOX OFFICE DAY 7 (film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025 at 1:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ରିଲିଜର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂରଣ କରିଛି । ଫିଲ୍ମଟି ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ଏକତରଫା ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଫିଲ୍ମର ଜଟିଳ କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମଟି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଭାରତରେ 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମିନି ଫିଲ୍ମର ଜଲୱା ।

'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' କଲେକ୍ସନ

ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୬ କୋଟି ଘରୋଇ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା । ତେରେ ଇସ୍କ ମେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ଥିଏଟର ଅକୁପାନ୍ସି ହାର ୨୫.୭୭% ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୧୭ କୋଟି, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ୧୯ କୋଟି, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୮.୭୫ କୋଟି, ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ୧୦.୨୫ କୋଟି, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ୬.୮୫ କୋଟି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଦିନରେ ୫.୮୫ କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଭାରତରେ ତେରେ ଇସ୍କ ମେର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ ୮୩.୭ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

  • ପ୍ରଥମ ଦିନ- ୧୬ କୋଟି
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ- ୧୭ କୋଟି
  • ତୃତୀୟ ଦିନ- ୧୯ କୋଟି
  • ଚତୁର୍ଥ ଦିନ- ୮.୭୫ କୋଟି
  • ପଞ୍ଚମ ଦିନ- ୧୦.୨୫ କୋଟି
  • ଷଷ୍ଠ ଦିନ- ୬.୮୫ କୋଟି
  • ସପ୍ତମ ଦିନ- ୫.୮୫ କୋଟି

ମୋଟ କଲେକ୍ସନ- ୮୩.୭ କୋଟି

କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଫିଲ୍ମର ଭିନ୍ନ କ୍ରେଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୋଜଗାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୧୦୦ କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରି ୧୧୮.୭୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି ।

ଧୁରନ୍ଧର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି

ରଣଭୀର ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ଏବଂ ଆର. ମାଧବନ ଅଭିନୀତ ଧୁରନ୍ଧର ଆଜି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏହାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 20 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବକ୍ସ ଅଫିସ: ବଢୁଛି କ୍ରେଜ ବଢୁଛି ଆୟ, 100 କୋଟି କଲା ପାର୍

କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ ମସିହାର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଞ୍ଝନା' ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରାଣସୀର ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମରେ ଧନୁଷ ଶଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନ୍ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

TERE ISHK MEIN
DHANUSH KRITI SANON FILM
ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ କଲେକ୍ସନ
ଧନୁଷ କ୍ରିତି ସାନନ
TERE ISHK MEIN BOX OFFICE DAY 7

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.