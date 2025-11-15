'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଟ୍ରେଲର ଆଉଟ୍, ଭଲପାଇବା-ରାଗ ଏବଂ ଜୁନୁନ୍ କାହାଣୀ ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଧନୁଷ ଓ କ୍ରିତି
ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ"ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ । ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 11:34 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ" ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଓ ଟିଜର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟ୍ରେଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ଓ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି । ଟ୍ରେଲରଟି ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ଛୋଟ ସହର ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଶଙ୍କର, ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିତି ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା’ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ।
ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲରରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଜଣେ ଫ୍ଲାଇଂ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଶଙ୍କର, କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କାହାଣୀଟି ତା’ପରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଏ, ଯିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ, ହିଂସାତ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି । କିନ୍ତୁ କ୍ରିତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ । ସେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜଳାଇ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଏ । ଧନୁଷଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏହି ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ପାଗଳ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍କରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ପଳାଏ କିନ୍ତୁ ପରେ ନିଜେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଏ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ହିମାଂଶୁ ଶର୍ମା ଏବଂ ନୀରଜ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି । ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ଏକ ସଂଗୀତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଇର୍ଶାଦ କାମିଲ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରୟ, ଯିଏ ତନୁ ୱେଡ୍ସ ମନୁ, ରାଁଝଣା ଏବଂ ଜିରୋ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଫିଲ୍ମର ଟିଜରଟି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
