'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' କ୍ରେଜ, 4 ଦିନରେ ଛୁଇଁଲା 60 କୋଟି
ପରଦାରେ କମାଲ କରୁଛି ଧନୁଷ ଓ କ୍ରିିତି ସାନନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' । 4 ଦିନରେ ଏହା 60 କୋଟି ଆୟ କରି ସଫଳତା ହାତେଇଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିତି ସାନନ ଏବଂ ଧନୁଷ ଅଭିନୀତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଆନନ୍ଦ ଏଲ୍. ରାୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ସମାଲୋଚକ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲା । ଏହାର କେବଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓପନିଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଓପନିଂ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ସୋମବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମଟି କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ,
'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' କଲେକ୍ସନ
ସାକନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ପ୍ରଥମ ଦିନ 16 କୋଟି ଆୟ ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 17 କୋଟି ଓ ତୃତୀୟ ଦିନରେ 19 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସୋମବାରରେ 8.25 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ଆୟ 60.25 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଫିଲ୍ମ 2025ର 5ମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବନିପାରିଛି ।
ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ' ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ 85 କୋଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯଦି ଏପରି ଦମଦାର ରୋଜଗରା କରେ ଫିଲ୍ମ ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏହା ବଜେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
2025ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ବଲିଉଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର
- ସୈୟାରା: 337.69 କୋଟି
- ଦେ ଦେ ପ୍ୟାର୍ ଦେ 2: 86.80 କୋଟି
- ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦେୱାନିୟତ: 85.78 କୋଟି
- ଭୁଲ୍ ଚୁକ୍ ମାଫ୍: 74.81 କୋଟି
- ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ: 60.25 କୋଟି
- ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ: 57.48 କୋଟି
- ମେଟ୍ରୋ ଇନ ଦିନୋ: 56.3 କୋଟି
- ପରାମ ସୁନ୍ଦରୀ: 54.85 କୋଟି
- ଧଡକ 2: 24.24 କୋଟି
- ମେରେ ହସବ୍ୟାଣ୍ଡ କି ବିୱି: 12.25 କୋଟି
କହିରଖୁଛୁ କି, ୨୦୧୩ ମସିହାର ହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ରାଞ୍ଝନା' ପରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ବାରାଣସୀର ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳତା ଏବଂ ମୋଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ତୀବ୍ର ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ଧନୁଷ ଶଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଏବଂ କୃତି ସାନନ୍ ମୁକ୍ତି ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୃଦୟଭଙ୍ଗା ପ୍ରେମିକ ବିପଦଜନକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାବନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଧନୁଷ ଏବଂ କ୍ରିତି ସାନନଙ୍କ ସହ 'ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ'ର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏ.ଆର. ରହମାନଙ୍କ ରଚିତ ଅରିଜିତ ସିଂ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଧନୁଷଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
