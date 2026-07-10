ETV Bharat / entertainment

ପରଦାରେ 'ଧମାଲ 4': ମନ ଜିତିଲା କି ଅଜୟ, ଅର୍ଶଦ ଓ ରିତେଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

ଆଜି, ଜୁଲାଇ 10ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି 'ଧମାଲ 4' । ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ....

DHAMAAL 4 REVIEW
DHAMAAL 4 REVIEW (poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 10, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ପରଦାକୁ ଆସିଛି 'ଧମାଲ ୪' । ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ପର ଠାରୁ ଏହାର ମଜାଦାର କାହାଣୀ ନେଇ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଜାଭେଦ ଜାଫେରି, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ରବି କିଶନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲିମାୟେ, ଅଞ୍ଜଳି ଆନନ୍ଦ, ଏଶା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜିଦା ଶେଖ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି, ଜୁଲାଇ 10ରେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଶୋ' ଦେଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ଏହାକୁ ଏକ ମଜାଦାର ପାରିବାରିକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଫିଲ୍ମ କହିବା ସହ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ।

'ଧମାଲ 4' ରିଭ୍ୟୁ

ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରଣ ଆଦର୍ଶ ଫିଲ୍ମକୁ 3.5 ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ "ମଜାଦାର" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ "ପାଗଳାମିକୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ" ଏବଂ ଏହାକୁ "ଷ୍ଟ୍ରେସବଷ୍ଟର" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ହସ-ପ୍ରହୁଙ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଶୀର୍ଷକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ । ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ଲାପଷ୍ଟିକ୍ କମେଡିକୁ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ପ୍ୟାକେଜରେ ଶିକାର, ଜଳଦସ୍ୟୁ, ଭୟାନକ, ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ସମାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମକୁ 5 ରୁ 4 ଷ୍ଟାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ "କମେଡି ଏବଂ ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହାକୁ "ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ପାରିବାରିକ କମେଡି ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯାହା ପୁରୁଣା କାଷ୍ଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ସ୍ମୃତିର ଏକ ସୁସ୍ଥ ଡୋଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଏହାକୁ "ଏକ ମଜାଦାର" ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ବରିଷ୍ଠ ସମାଲୋଚକ ସୁଭାଷ କେ. ଝା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମକୁ 3.5 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ହାସ୍ୟରସ ଭରା ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଅଂଶ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା, ସେ ଏହାର ପିଲାଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଟିମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ କଳାକାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି । ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ଏବଂ ଜାଭେଦ ଜାଫରୀଙ୍କ ପୁନର୍ମିଳନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ଅଞ୍ଜଳି ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାସ୍ୟରସ ସମୟ, ରବି କିଶନଙ୍କ ନୂଆ ଅବତାର ଏବଂ ସହ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୀକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

'ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହା ମୁଁ କରିଛି..' ସୀମାଙ୍କ ଠୁ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ସୋହେଲ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

'ଲକ୍ ଅପ୍ 2': ଛାଡପତ୍ର ଘୋଷଣା ପରେ ଗୌରବ ଖନ୍ନାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଆକାଂକ୍ଷାଙ୍କୁ କହିଲେ 'ତୁମେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ବଜାଇଦେଲ'

'ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16' ଟପ୍ 6ରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଏହା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHAMAAL 4
ଧମାଲ 4 ରିଭ୍ୟୁ
AJAY DEVGAN
ଅଜୟ ଦେବଗନ
DHAMAAL 4 REVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.