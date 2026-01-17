ETV Bharat / entertainment

'ଧମାଲ 4'କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ରିଲିଜ ଡେଟ୍, ଇଦରେ ନୁହଁ ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଧୁରନ୍ଧର 2 ଓ ଟକ୍ସିକ' ସହ ଟକ୍କର ଦେବନି 'ଧମାଲ 4' । ଘୁଞ୍ଚିଲା ରିଲିଜ ଡେଟ୍ । ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ନିର୍ମାତା । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ପରଦାକୁ ଆସିବ?

DHAMAAL 4
DHAMAAL 4 (photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 17, 2026 at 4:03 PM IST

Updated : January 17, 2026 at 4:40 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଦ ଦମାଦାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥର ଅନେକ ବଲିଉଡ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ "ଧୁରନ୍ଧର 2" ଏବଂ ୟଶଙ୍କ ଅଭିନୀତ "ଟକ୍ସିକ" ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ । ଏହା ସହ ମଲ୍ଟିଷ୍ଟାରର "ଧମାଲ 4" ମଧ୍ୟ ଇଦରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହାର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଏବେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ମାତା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ନୂଆ ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

'ଧମାଲ ୪' କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେବ?

ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏବେ 'ଧମାଲ ୪' ପାଇଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହା ମୂଳତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା । ନିର୍ମାତା ଟି-ସିରିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରି ସେୟାର କରି ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଜୟ ଦେବଗନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ ଏବଂ ଅରଶଦ ୱର୍ଶି ଅଭିନୀତ 'ଧମାଲ ୪' ଏବେ ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୬ରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ ।"ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ଖବରକାଗଜ ପରି । ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, "ଧମାଲ ଟାଇମ୍ସ ।" ଶୀର୍ଷକରେ ଲେଖା ଅଛି, "ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍: 'ଧମାଲ ୪' ଏବେ ଜୁନ୍ ୧୨, ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲ୍‌ରେ ଆସିବ । ଯଦି ଆପଣ 'ଧମାଲ' କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ।"

ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ଧମାକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା

୨୦୦୭ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା 'ଧମାଲ' ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହାର ମଜାଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପ୍ରେମ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତା ପରେ, ନିର୍ମାତାମାନେ 2011 ରେ 'ଡବଲ ଧମାଲ' ଏବଂ 2019 ରେ 'ଟୋଟାଲ ଧମାଲ' ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିଲା । ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ହସାଇଥିଲା । ଏବେ 'ଧମାଲ ୪'ରେ କ'ଣ ନୂଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଧମାଲ 4' ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ଆଉଟ୍, ପୁଣି ଥରେ ଧମାକା କରିବେ ଅଜୟ-ରିତେଶ-ଅର୍ଶଦ

ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ

'ଧମାଲ 4' ରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ୍, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି, ଜାଭେଦ୍ ଜାଫ୍ରି, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ସଞ୍ଜୀଦା ଶେଖ, ଅଞ୍ଜଳି ଆନନ୍ଦ, ରବି କିଶନଙ୍କ ଭଳି ତାରକା ଅଭିନୟ କରିବେ । ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି । ଭୂଷଣ କୁମାର, ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଏବଂ ଅଜୟ ଦେବଗନ ଏହାକୁ ଏକାଠି ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

Last Updated : January 17, 2026 at 4:40 PM IST

