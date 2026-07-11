'ଆଲଫା' ସମେତ 29 ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ଡେ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧମାଲ 4', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି
'ଧମାଲ 4' ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ରୋଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 10:45 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁଲାଇ 10ରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ 'ଧାମଲ 4' ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଧମାଲ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଚତୁର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ରିତେଶ୍ ଦେଶମୁଖ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ଏବଂ ଜାଭେଦ୍ ଜାଫ୍ରେଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମର VFX କୁ ଅଲଗାକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୋଲି କହିବା ସହ କମେଡି ନେଇ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଭଲ ରୋଗାର ବି କରିଛି । ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିଚି ଫିଲ୍ମ । ପଳରେ ଏହା ରାମଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପେଦି' ହିନ୍ଦୀ କଲେକ୍ସନ ଓ ଆଲିଆ ଓ ଶରଭରୀଙ୍କ ପିଲ୍ମ 'ଆଲଫା'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।
ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ସାକନିଲ୍କଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧମାଲ ୪' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୩.୭୫ କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଛି । ଭାରତରେ ୧୦,୬୬୯ଟି ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଥିବା ଶୋ’ରୁ ୧୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ଭାରତର ମୋଟ ମୋଟ ଆୟ ୧୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓପନିଂ ଦିନର ମୋଟ ଆୟ ୨୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
୨୯ଟି ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ-ଡେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଓପନିଂ କରି, 'ଧମାଲ ୪' ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ୨୯ଟି ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ-ଡେ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' (୧୨ କୋଟି) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ 'ଆଲଫା' (୯.୨୫ କୋଟି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଏହା ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ଓପନିଂ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି ।
- ଇକ୍କିସ୍ - 7.28 କୋଟି
- ହ୍ୟାପି ପଟେଲ - 1.25 କୋଟି
- ରାହୁ କେତୁ - 1 କୋଟି
- ମାୟାସବା - 12 0.12 କୋଟି
- ଭେଦ୍ 2 - 0.5 କୋଟି
- ଭବୀ ଜୀ ଘର୍ ପର ହେନ୍ - 0.2 କୋଟି
- ତୁ ୟା ମେନ୍ - 0.6 କୋଟି
- ଓ ରୋମିଓ - 9.01 କୋଟି
- ଆଶୀ- 1 କୋଟି
- ଦୋ ଦିୱାନେ ସେହର ମେ - 1.25 କୋଟି
- ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2 - 0.75 କୋଟି
- ଗିନି ୱେଡ୍ସ ସନ୍ନି 2 - 0.3 କୋଟି
- ଏକ ଦିନ୍ - 1.15 କୋଟି
- ରାଜା ଶିବାଜୀ - 12.4 କୋଟି
- କୃଷ୍ଣାବତାରମ ଭାଗ 1 - 7 1.57 କୋଟି
- ଦାଦି କି ଶାଦି - 0.6 କୋଟି
- ଆଖିରି ସାୱାଲ - 0.4 କୋଟି
- ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ 2 - 38 4.38 କୋଟି
- ଚାନ୍ଦ ମେରା ଦିଲ୍ - 3.31 କୋଟି
- ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସୁପର ହିରୋ - 0.25 କୋଟି
- ପେଦି (ହିନ୍ଦୀ) - 3 କୋଟି
- ହେ ଜାୱାନି ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହେ- 8.65 କୋଟି
- ବନ୍ଦର - 0.5 କୋଟି
- ଗଭର୍ଣ୍ଣର - 1.1 କୋଟି
- ମେ ୱାପସ ଆଉଁଙ୍ଗା - 1.15 କୋଟି
- ଭରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା - କୋଟି
- ହାଉଣ୍ଟେଡ୍ 3D: ଇକୋ ଅଫ୍ ଦି ଅତୀତ - 2.5 କୋଟି
- ଆଲଫା - 9.25 କୋଟି
- ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ- 0.4 କୋଟି
ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଜାଭେଦ ଜାଫେରି, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ରବି କିଶନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲିମାୟେ, ଅଞ୍ଜଳି ଆନନ୍ଦ, ଏଶା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜିଦା ଶେଖ ଅଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପରଦାରେ 'ଧମାଲ 4': ମନ ଜିତିଲା କି ଅଜୟ, ଅର୍ଶଦ ଓ ରିତେଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
3 ମାସ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଏତେ କୋଟିର ଦେବେ ଜରିମାନା
ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ 'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ନିଅ ଏବେ ମାର...'
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ