ETV Bharat / entertainment

'ଆଲଫା' ସମେତ 29 ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ ଡେ' ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା 'ଧମାଲ 4', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କମାଇଲା ଏତେ କୋଟି

'ଧମାଲ 4' ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିତଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ରୋଗାର ମଧ୍ୟ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନର କଲେକ୍ସନ...

DHAMAAL 4 COLLECTION DAY 1
DHAMAAL 4 COLLECTION DAY 1 (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 11, 2026 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜୁଲାଇ 10ରେ ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ 'ଧାମଲ 4' ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ଧମାଲ' ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ଚତୁର୍ଥ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର । ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ରିତେଶ୍ ଦେଶମୁଖ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି ଏବଂ ଜାଭେଦ୍ ଜାଫ୍ରେଙ୍କ ପୁରୁଣା ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମଟି ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଅନେକ ଫିଲ୍ମର VFX କୁ ଅଲଗାକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୋଲି କହିବା ସହ କମେଡି ନେଇ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଭଲ ରୋଗାର ବି କରିଛି । ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିଚି ଫିଲ୍ମ । ପଳରେ ଏହା ରାମଚରଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ପେଦି' ହିନ୍ଦୀ କଲେକ୍ସନ ଓ ଆଲିଆ ଓ ଶରଭରୀଙ୍କ ପିଲ୍ମ 'ଆଲଫା'କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ।

ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ

ସାକନିଲ୍‌କଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଧମାଲ ୪' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୩.୭୫ କୋଟି ସହ ଓପନିଂ କରିଛି । ଭାରତରେ ୧୦,୬୬୯ଟି ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଥିବା ଶୋ’ରୁ ୧୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ଏହା ଭାରତର ମୋଟ ମୋଟ ଆୟ ୧୬.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଓପନିଂ ଦିନର ମୋଟ ଆୟ ୨୧.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।

୨୯ଟି ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ-ଡେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା

ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୧୩.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଓପନିଂ କରି, 'ଧମାଲ ୪' ଏହି ବର୍ଷ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ୨୯ଟି ଫିଲ୍ମର ଓପନିଂ-ଡେ କଲେକ୍ସନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ରିତେଶ ଦେଶମୁଖଙ୍କ 'ରାଜା ଶିବାଜୀ' (୧୨ କୋଟି) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ 'ଆଲଫା' (୯.୨୫ କୋଟି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏହା ସହିତ, ଏହା ବର୍ଷର ଷଷ୍ଠ ସର୍ବାଧିକ ଓପନିଂ ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି ।

  1. ଇକ୍କିସ୍ - 7.28 କୋଟି
  2. ହ୍ୟାପି ପଟେଲ - 1.25 କୋଟି
  3. ରାହୁ କେତୁ - 1 କୋଟି
  4. ମାୟାସବା - 12 0.12 କୋଟି
  5. ଭେଦ୍ 2 - 0.5 କୋଟି
  6. ଭବୀ ଜୀ ଘର୍ ପର ହେନ୍ - 0.2 କୋଟି
  7. ତୁ ୟା ମେନ୍ - 0.6 କୋଟି
  8. ଓ ରୋମିଓ - 9.01 କୋଟି
  9. ଆଶୀ- 1 କୋଟି
  10. ଦୋ ଦିୱାନେ ସେହର ମେ - 1.25 କୋଟି
  11. ଦ କେରଳ ଷ୍ଟୋରୀ 2 - 0.75 କୋଟି
  12. ଗିନି ୱେଡ୍ସ ସନ୍ନି 2 - 0.3 କୋଟି
  13. ଏକ ଦିନ୍ - 1.15 କୋଟି
  14. ରାଜା ଶିବାଜୀ - 12.4 କୋଟି
  15. କୃଷ୍ଣାବତାରମ ଭାଗ 1 - 7 1.57 କୋଟି
  16. ଦାଦି କି ଶାଦି - 0.6 କୋଟି
  17. ଆଖିରି ସାୱାଲ - 0.4 କୋଟି
  18. ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ 2 - 38 4.38 କୋଟି
  19. ଚାନ୍ଦ ମେରା ଦିଲ୍ - 3.31 କୋଟି
  20. ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସୁପର ହିରୋ - 0.25 କୋଟି
  21. ପେଦି (ହିନ୍ଦୀ) - 3 କୋଟି
  22. ହେ ଜାୱାନି ତୋ ଇଶ୍କ ହୋନା ହେ- 8.65 କୋଟି
  23. ବନ୍ଦର - 0.5 କୋଟି
  24. ଗଭର୍ଣ୍ଣର - 1.1 କୋଟି
  25. ମେ ୱାପସ ଆଉଁଙ୍ଗା - 1.15 କୋଟି
  26. ଭରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା - କୋଟି
  27. ହାଉଣ୍ଟେଡ୍ 3D: ଇକୋ ଅଫ୍ ଦି ଅତୀତ - 2.5 କୋଟି
  28. ଆଲଫା - 9.25 କୋଟି
  29. ବେବି ଡୁ ଡାଏ ଡୁ- 0.4 କୋଟି

ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତିରେ ଅଜୟ ଦେବଗନ, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ସି, ଜାଭେଦ ଜାଫେରି, ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ରବି କିଶନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଲିମାୟେ, ଅଞ୍ଜଳି ଆନନ୍ଦ, ଏଶା ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ସଞ୍ଜିଦା ଶେଖ ଅଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପରଦାରେ 'ଧମାଲ 4': ମନ ଜିତିଲା କି ଅଜୟ, ଅର୍ଶଦ ଓ ରିତେଶଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ

3 ମାସ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯିବେ ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଏତେ କୋଟିର ଦେବେ ଜରିମାନା

ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ 'ଲକ ଅପ 2'ରେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି; ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, 'ନିଅ ଏବେ ମାର...'

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DHAMAAL 4
AJAY DEVGN
ଧମାଲ 4 ପ୍ରଥମ ଦିନ କଲେକ୍ସନ
ଅଜୟ ଦେବଗନ
DHAMAAL 4 COLLECTION DAY 1

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.