'ଦେବଦାସ ରୁ ଜବାନ' ଯାଏଁ... ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପୁଣି ରିଲିଜ ହେବ ଏହି 7 ଫିଲ୍ମ, ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଡେଟ୍
ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନଭେମ୍ବର ୨ରେ ତାଙ୍କର ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୩୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହାରୁଖ ଖାନ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ୬୦ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଶାହାରୁଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ଶାହରୁଖ ଏକ ଲମ୍ବା ନୋଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ 60ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ, ତାଙ୍କର ସାତଟି ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ରିଲିଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚେନ୍ନାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଦେବଦାସ, ଦିଲ୍ ସେ, କଭି ହାଁ କଭି ନା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍, ମୈଁ ହୁଁ ନା ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଜବାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଶାହରୁଖ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋର କିଛି ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟରକୁ ଫେରି ଆସୁଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ କେଶ... ଏବଂ ଟିକେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର । ଶାହରୁଖ ଖାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅକ୍ଟୋବର 31 ରେ, PVR INOX ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତର କିଛି ଚୟନ ଥିଏଟରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । YRF ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ୟୁକେ, ୟୁରୋପ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ ।"
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଲେଖିଛନ୍ତି, "SRK ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ ।" ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶେଷରେ ଦେବଦାସଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଦେଖିପାରିବୁ ।" ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁରୋଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱଦେଶ-୨୦୦୪ ନାମକ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପୁଣି ରିଲିଜ କରନ୍ତୁ ।"
ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ
କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ 2023 ମସିହାରେ 'ପଠାନ', 'ଜବାନ' ଏବଂ 'ଡଙ୍କି' ଭଳି ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ସହ ଶାହାରୁଖ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ଆଗକୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବେ ଫିଲ୍ମ "କିଙ୍ଗ୍" ସହ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ, ଯିଏ ପଠାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ।
