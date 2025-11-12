ETV Bharat / entertainment

ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ; ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ବାବୁସାନ, ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା

ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହାଲାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେଇ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ।

BABUSHAAN ON DELHI CAR BLAST
BABUSHAAN ON DELHI CAR BLAST (PHOTO:PTI/SPECIAL ARRANGEMENT)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା । ଏହି ଘଟଣା ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ହେଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏବେ ବି ଲିଭୁନି ଛାତିଥର ଘଟଣା । ଏହା ସାରା ଦେଶକୁ ଦୋହାଲାଇଥିବା ବେଳେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ ତାରକାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଓଲିଉଡ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଘଟଣା ନେଇ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହିଂସା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।

BABUSHAAN MOHANTY post
BABUSHAAN MOHANTY post (instagram)

ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ବାବୁସାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଏବଂ ଇତିହାସର ପ୍ରତୀକ - ଲାଲକିଲ୍ଲା ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ନେଇ ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଏହି କାପୁରୁଷ ହିଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି । ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ । ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।''

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ଇଭେଣ୍ଟ ବାତିଲ କଲେ ମିକା ସିଂ ଓ ହୁମା କୁରେଶୀ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଲାଲକିଲ୍ଲା କ୍ରସିଂ ନିକଟରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟକୁ କଏଦ କରିଛି । ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଡି ମଟରରେ ରାସ୍ତା ଜାମ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ସୋମବାର 6.50ରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଫିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ହଠାତ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଁର କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନାହିଁ । ସେପେଟ ଆହତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବନି ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

DELHI RED FORT CAR BLAST
BABUSHAAN MOHANTY
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା
ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି
BABUSHAAN ON DELHI CAR BLAST

