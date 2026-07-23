ETV Bharat / entertainment

Delhi Protest: ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠୁ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ... ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି, କହିଲେ 'ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଦାବି'

ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନରେ ଫିଲ୍ମ ତାରକାମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସରକରାଙ୍କୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ ।

CELEBS ON DELHI STUDENT PROTEST
CELEBS ON DELHI STUDENT PROTEST (IANS/special arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ବୁଧବାର, ଜୁଲାଇ 22 ରେ, ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର, ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ଜୋୟା ଅଖତର ଏବଂ ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା କମଲ ହାସନ ଏବଂ ବିଜୟ ସେଥୁପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର

ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ଇତିହାସ ସର୍ବଦା ଯୁବ ସ୍ୱରର ସାହସ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି । ଆଜି, ମୁଁ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଝିଅ ଭାବରେ କହୁଛି । ଆମେ ଏପରି ଏକ ପିଢ଼ିର ଅଂଶ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଆଶା କରନ୍ତି । ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଚଳିତ କରିଛି। ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଯୁବକମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଭୟ ନୁହେଁ, ସଂଳାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ ।''

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ମତଭେଦ କରିପାରୁ । ଆମେ ବିତର୍କ କରିପାରୁ । କିନ୍ତୁ ହିଂସା କେବେବି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ମନେ ରଖିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଥିଲୁ; ଏହା ମନେ ରଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ କି ନାହିଁ । ଆଜି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଯିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମାନବତା ସର୍ବଦା କ୍ଷମତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିବା ଉଚିତ । ଜୟ ହିନ୍ଦ । ''

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ

ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୋର ହୃଦୟ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଆଶା ସହିତ ଏହାକୁ ସୁଧାର କରିଛି। ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପଛରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକ ପରିବାରର ଆଶା ଏବଂ ଅଗଣିତ ବଳିଦାନର ଯାତ୍ରା ରହିଛି । ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ମୋତେ ବିନମ୍ର କରେ । ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପଚାରୁଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଗଠନ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା - ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର । ଜୟ ହିନ୍ଦ ।"

ଜୋୟା ଅଖତର

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଜୋୟା ଅଖତର ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ରଟିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି; ତାଙ୍କଠାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବନା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଜୋୟା ଫଟୋରେ କୌଣସି କ୍ୟାପସନ ଯୋଡି ନାହାଁନ୍ତି ।

କମଲ ହାସନ

ବିରୋଧୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ସୁପରଷ୍ଟାର କମଲ ହାସନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଅଭିନେତା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପ୍ରତିବାଦ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଏକ ପିଲା ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଦିଥିଲା ​​ଆମକୁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ବରଂ, ଆମେ ଆମର ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ।" "ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ କୋଚିଂ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ, ଚିନ୍ତା ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ, ଏବଂ ଦୋଷୀ ଭାବନା ଦକ୍ଷତାର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ - ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଚିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେଶର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ବଦଳରେ ବାଡ଼ି ଏବଂ ବାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେହି ଦେଶ ବିଫଳ ହୋଇଛି ।"

ଜଣେ ଅଭିନେତା ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍, ଦେଶକୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକର ସ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ଅନଶନ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।" ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କମଲ ହାସନ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ପିଲାମାନଙ୍କୁ: ଆପଣମାନେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ପାଳି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସର୍ବଦା ଆମର ବିଫଳତା ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ହେଉ।" କମଲ ହାସନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବିଜୟ ସେଥୁପତି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବାନି କପୁର

ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାନି କପୁର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ହୃଦୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏପରି ଆଶା, ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ହୋଇଛି । ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି, ବୁଝାମଣା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଇଚ୍ଛା ମିଳିବ ।"

ଏହି ତାରକାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି

ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଇମତିଆଜ୍ ଅଲ୍ଲୀ, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା, କରିଶ୍ମା ତନ୍ନା ଏବଂ ରଘୁବୀର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ସଲମାନ ଖାନ, ଅନୁପମ ଖେର, ଆର. ମାଧବନ, ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା, ରିତେଶ ଦେଶମୁଖ, ଫାତିମା ସନା ଶେଖ, କିରଣ ରାଓ, ସ୍ୱରା ଭାସ୍କର ଏବଂ ଅଦିତି ରାଓ ହାଇଦରୀ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରି ବାର୍ତ୍ତା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ, ଅଭିନେତା ପ୍ରକାଶ ରାଜ ଏବଂ ଶବାନା ଆଜମୀ ସମେତ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ 'ଚଲୋ ସଂସଦ' (ସଂସଦକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

CJP Protest:'ଏହା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା...' ସମର୍ଥନରେ ସଲମାନ ଖାନ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 'ସାହସୀ'

Delhi Protest: ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଧୁରନ୍ଧର ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଥାନାରୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଲେ ଏମିତି

CJP Protest: କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଖପ୍ପା ଫ୍ୟାନ୍ସ, 71ହଜାର ଫଲୋଅର୍ସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ କଲେ ବନ୍ଦ

CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DELHI PROTEST
PRAKRUTI MISHRA ON STUDENT PROTEST
ALIA BHATT
ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
CELEBS ON DELHI PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.