ETV Bharat / entertainment

Delhi Protest: ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଧୁରନ୍ଧର ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଥାନାରୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଲେ ଏମିତି

ମୁମ୍ବାଇରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ, 'ଧୁରନ୍ଧର' ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୟେଶା ଖାନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।2ଘଣ୍ଟା ପରେ ରିଲିଜ କରାଯାଇଥିଲା ।

ayesha khan
ayesha khan (Poster/@ayeshaakhan_official IG)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 23, 2026 at 10:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ସହରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ, ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୟେେଶା ଖାନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତଥାପି, ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା । ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଅଟକର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲା । ସେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିଛି ।

ayesha khan post
ayesha khan post (@ayeshaakhan_official IG)

୨୨ ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର ଦିନ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୟେଶା ଖାନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି । ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ 'କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି' ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ପରେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।

ayesha khan post
ayesha khan post (@ayeshaakhan_official IG)

ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓରେ, ଆୟଶା ଖାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭ୍ୟାନ୍ ରୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ହାତ ଏବେ ଥରୁଛି। କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହି ନଥିଲି । ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରି ନଥିଲି । କେବଳ ମୋ ଭାଇ ଏବଂ ମୋର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ।"

ଏହା ପରେ, ଆୟେଶା କ୍ୟାମେରାକୁ ପ୍ୟାନ୍ କରି ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ କହିଥିଲେ, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଭ୍ୟାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କହି ନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ 4-5 ଜଣ ମହିଳା ମୋତେ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ, ମୋତେ ଟାଣି ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, କେବଳ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ।"

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଦାୟିତ୍ୱ କେଉଁଠି?" ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟୋରୀରେ, ଆୟେଶାଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପୋଲିସକୁ ପଚାରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲା । ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଆୟେଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛୁ ?"

ayesha khan post
ayesha khan post (@ayeshaakhan_official IG)

ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆୟେଶାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଆୟେଶା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୋତେ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ 4 ଜଣ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି: କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କଲି? ମୁଁ କ'ଣ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲି ? ମୋତେ କାହିଁକି ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା? ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ନଥିଲି ।"

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପୋଲିସ ୟୁନିଫର୍ମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଚିତ୍ର ସେୟାର କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅଟକ ଅଛି ।"

କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ୱର୍ଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା । ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସର ଆଚରଣ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

CJP Protest: କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିବା ନେଇ ଖପ୍ପା ଫ୍ୟାନ୍ସ, 71ହଜାର ଫଲୋଅର୍ସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍ କଲେ ବନ୍ଦ

ଦିଲ୍ଲୀରେ CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅରିଜିତ ସିଂ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଶା ପାଟାନିଙ୍କ ଭଉଣୀ

CJP ପ୍ରତିବାଦ: ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ

ପୁଣି କହିବ 'ଦେଶଦ୍ରୋହୀ'...! CJP ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ହିଂସା ନେଇ ଦିଲଜିତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

TAGGED:

CJP PROTEST UPDATE
AYESHA KHAN DETAINE
ଦିଲ୍ଲୀ ସିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ
ଆୟେଶା ଖାନ
DELHI CJP PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.