'ଦ ତାଜ୍ ଷ୍ଟୋରୀ' ରିଲିଜରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି, ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ

'ଦ ତାଜ ଷ୍ଟୋରୀ' ଫିଲ୍ମରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବା ଅଭିଯୋଗ । ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ । ମାମଲାର ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି କିରବାକୁ ମନା କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।

Published : October 29, 2025 at 2:20 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା 31ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ତାଜ ଷ୍ଟୋରୀ' । ହେଲେ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଅଡୁଆରେ ଫିଲ୍ମ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ କରାଯାଉଛି ଦାବି । ଯାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆବେଦନରେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ମର ସାର୍ଟିଫିକେସନ ନେଇ ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ବୁଧବାର ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଉପରେ ତ୍ୱରିତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଏହି କାରଣରୁ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି

ପିଟିସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଓକିଲ ଶକିଲ ଆବାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପିଟିସନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମନଗଢ଼ା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।

ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା CBFC ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଅବାସ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରେ ଯାହା କଥିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତାଜମହଲ ମୂଳତଃ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇତିହାସକାର ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଆବେଦନକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏପରି ଚିତ୍ରଣର ଦୂରଗାମୀ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ୟୁନେସ୍କୋ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥଳ ତାଜମହଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଆବେଦନକାରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ CBFC ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିର ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏକ ଅସ୍ୱୀକାର ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିବେଚିତ କିଛି ସିନକୁ ହଟାନ୍ତୁ ।

ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ

ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଆବେଦନ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ ପରେ ବିବାଦ

ପରେଶ ରାୱଲ ଫିଲ୍ମର ଏକ ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସେ ତାଜମହଲର ଗମ୍ବୁଜ ଉଠାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ, ସେଥିରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରୁଛି । ଯାହା ପରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସିନ ତାଜମହଲ କିମ୍ବା ତେଜୋମହଲ ବିଷୟରେ ପୁରୁଣା ବିତର୍କକୁ ପୁଣିଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି । ଅନେକ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।

ପରେଶ ରାୱଲ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ଯାହା ପରେ ଅଭିନେତା ପରେଶ ରାୱଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ବିବାଦ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ । ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆଧାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତାଜମହଲ ଭିତରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିବା ଦାବି କରେ ନାହିଁ । ଏହା ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ପରେଶ ରାୱଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଗଠନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ହେରା ଫେରି 3'କୁ ଫେରିଲେ ପରେଶ ରାୱଲ, କହିଲେ 'ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା...'

'ଦ ତାଜ ଷ୍ଟୋରୀ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ତୁଷାର ଅମରୀଶ ଗୋୟଲଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସୁରେଶ ଝାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ପରେଶ ରାୱଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଜାକିର ହୁସେନ, ଅମୃତା ଖାନଭିଲକର, ନମିତ ଦାସ ଏବଂ ସ୍ନେହା ୱାଘ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

