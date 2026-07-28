ETV Bharat / entertainment

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 'Kala Hiran' ଟିଜର ହଟାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

'Kala Hiran' ଫିଲ୍ମଟି ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି । ଟିଜର ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

DELHI HC ON KALA HIRAN
DELHI HC ON KALA HIRAN (Photo: Film Poster, IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କାଲା ହିରନ: ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଫର୍ ଲିଗାସି' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜାରି ରହିଛି । ଅମିତ ଜାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ; ଏହାର ଟିଜର ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି । ସଲମାନ ଖାନ ଫିଲ୍ମ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନିଙ୍କ ଆଚରଣ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । 'କାଲା ହିରନ' ଟିଜର ଏବଂ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ANI ଅନୁଯାୟୀ, 'ବ୍ଲାକବକ୍: ଦ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫର୍ ଲିଗାସି'ର ମୁକ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଉପରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ପାଇଁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ଜ୍ୟୋତି ସିଂ ସୂଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ ।

କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, "ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ।" ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ, "ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇଲେ, ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ ।" ବିଚାରପତି ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ବିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଓକିଲମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର, ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଆବେଦନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀରେ ଖାନଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ନୀଳ ବ୍ରେସଲେଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।

ସଲମାନ ଖାନ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫିଲ୍ମଟି 1998 କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଶିକାର ମାମଲା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଗୁରୁତର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ତାଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରତିଛବିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଆବେଦନରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅମିତ ଜାନି ପ୍ରଚାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ବିବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ମାମଲା ଏବଂ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୌଇ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିବାଦ 'ବ୍ଲାକବକ୍: ଦି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଫର୍ ଲିଗାସି' ଫିଲ୍ମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ସଲମାନ ଖାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସଲମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ 'କାଲା ହିରନ୍' ପ୍ରଯୋଜକ କି ? 24ଘଣ୍ଟାରେ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ଦୁଇ ଥର ହତ୍ୟା ଧମକ

ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସଲମାନ, 'କାଲା ହିରନ୍' ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଆବେଦନ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

କାଲା ହିରନ
KALA HIRAN
SALMAN KHAN
ସଲମାନ ଖାନ
DELHI HC ON KALA HIRAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.