ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା; 'ଧୁରନ୍ଧର' ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ସ୍ଥଗିତ, ରଣଭୀର କହିଲେ, "ଏହା ହୃଦୟ ବିଦାରକ.."
'ଧୁରନ୍ଧର' ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2025 at 2:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ସହ ସିନେମା ହଲରେ ଧମାକା କରିବେ । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଟ୍ରେଲର ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 'ଧୁରନ୍ଧର' ଟିମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର (ନଭେମ୍ବର ୧୧) ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
'ଧୁରନ୍ଧର' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ସ୍ଥଗିତ
ସୋମବାର, ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଧୁରନ୍ଧର' ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍: ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ନଭେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା 'ଧୁରନ୍ଧର' ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଏକ ସଂଶୋଧିତ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଜିଓ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ବି୬୨ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଟିମ୍ ଧୁରନ୍ଧର ।"
ରଣଭୀର ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଏହି ସମୟରେ, ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା ରଣଭୀର ସିଂ ତାଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଏକ ନୋଟ୍ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା । ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ।" କହିରଖୁଛୁ କି, ଫିଲ୍ମ ଟିମ୍ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ । ଗୀତଟି, ଏହାର ସ୍ୱର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୀତ ସହ ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ରାପର୍ ହନୁମାନ୍କିଣ୍ଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ସହ ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ଥିଏଟର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଦିତ୍ୟ ଧର କରିଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର ସିଂହ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ