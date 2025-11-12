ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ: ଇଭେଣ୍ଟ ବାତିଲ କଲେ ମିକା ସିଂ ଓ ହୁମା କୁରେଶୀ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
Published : November 12, 2025 at 5:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା । ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀର ସୋହୋ କ୍ଲବରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଥିବା ଗାୟକ ମିକା ସିଂହ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ହୁମା କୁରେଶୀ ଏବଂ "କକଟେଲ୍ ୨"ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ନଭେମ୍ବର ୧୨ରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାର କେତେ ମର୍ମାହତ ହେବେ । ଭଗବାନ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତୁ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।"
ମିକା ସିଂ
ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ଘଟିଥିବା ଦୁଃଖଦ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ମିକା ସିଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସୋହୋ କ୍ଲବରେ ତାଙ୍କ ଶୋ’ ବାତିଲ କରିଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି । ଏବେ, ମିକା ସିଂ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ଶୋ’ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣର ପୀଡିତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଗାୟକଙ୍କ ଟିମ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ସହର ଶୋକରେ ଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଅନୁଚିତ ।" ମିକା ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ହୁମା କୁରେଶୀ
ହୁମା କୁରେଶୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀ ସେୟାର କରି ହୁମା କୁରେଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଦିଲ୍ଲୀର ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଦୁଃଖଦ ଖବରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ରାଇମ୍ସ ସିଜିନ୍ 3 ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ବାତିଲ କରିଛୁ । ଆମେ ଏକାଠି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହି ଶୋ’ଟି 13 ତାରିଖରେ ପ୍ରିମିୟର ହେବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରେମ ପଠାଇବେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା, ହୁମା ।''
'କକଟେଲ୍ 2' ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଟିଂ ସ୍ଥଗିତ
ସାହିଦ କପୁର, କ୍ରିତି ସାନନ୍ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ହୋମି ଆଦାଜାନିଆଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କକଟେଲ୍ 2"ର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସୂଚୀ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସିସିଲିରେ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ତଥାପି, ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଟିଂକୁ ଏବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ସୂତ୍ର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ ଏହାର ଏକ କାରଣ । କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ, ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା । ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବାତିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏହାକୁ କେବଳ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।"
