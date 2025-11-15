'ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ...' 8 ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ବିତର୍କ ନେଇ ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଦୀପିକା
8ଘଣ୍ଟା ସିଫ୍ଟ ନେଇ ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ । କହିଛନ୍ତି, "ଶରୀର ଏବଂ ମନ ପାଇଁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ।ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଇପାରିବେ।"
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 1:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ୧୮ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ମଡେଲିଂ ସମୟକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ୨୦ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । ଦୀପିକା ନିଜେ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପିକା ଏକ ପତ୍ରିକା ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ୮ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
୨ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଶୋ' ପରେ, ଫରାହ ଖାନଙ୍କ 'ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍' ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ୨୦୦୭ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନଥିଲେ । ଆଲୋକ, କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଜଗତରେ ଏତେ ବର୍ଷ କ୍ୟାରିଅର୍ ବିତାଇବା ପରେ ସଫଳତାର ତାଙ୍କର ପରିଭାଷା କ'ଣ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ, ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "କମ୍ ବୟସରେ ସଫଳତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଟଙ୍କା । ଏହାର ଅର୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ସଫଳତାର ସେହି ପରିଭାଷା ସମୟ ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ।"
ଅଭିନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା । ସମୟ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି । ତୁମେ ଏହାକୁ କିପରି ବିତାଉଛ, କାହା ସହିତ ବିତାଉଛ ତାହା ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା, ମୋ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମୁଁ ଦୁଃଖିତ..', 'ସ୍ପିରିଟ୍' ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଖୁଲାସା ନେଇ ଦୀପିକା ଦେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ସତ ?
ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦୁଆଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ସେ କିପରି ସବୁକିଛି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ତା'ପରେ ଦୀପିକା 8 ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ । ସେ କହିଲେ, "ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମକୁ ସାଧାରଣ କରିଛୁ । ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଭୁଲ କରୁ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ପାଇଁ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ । ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଇପାରିବ । ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ 8 ଘଣ୍ଟା । ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପିତୃତ୍ୱ ନୀତି ଅଛି । ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମକୁ ଆଣିବାକୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ।"
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ