ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପିକା, ବନିଲେ ମେଟା AI ପାଇଁ ସ୍ୱର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
ମେଟା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଏବେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ 'ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଂରାଜୀ'ରେ Meta AI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2025 at 12:14 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣିଥରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି । ସେ ମେଟା AIକୁ ନିଜର ସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ମେଟା AI ସହ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଇଂରାଜୀ ସ୍ୱର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିନେମା ବାହାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ନିଜର ସ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ମେଟା ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି 'ଭାରତୀୟ ଇଂରାଜୀ'ରେ ମେଟା AI ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ସମର୍ଥନ ଏବଂ UPI ଲାଇଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିଥାଏ । ତଥାପି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଉଷ୍ମ, ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ।
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ବହୁତ ଭଲ । ଏବେ ମୁଁ ମେଟା ଏଆଇର ଅଂଶ ଏବଂ ଆପଣ ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, କାନାଡା, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୋ ସ୍ୱର ସହିତ ଇଂରାଜୀରେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ।'' ଏହି ଘୋଷଣା ସହ ଏକ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, "ଶୀଘ୍ର ଚାଟିଂ ।" - ଯାହା ତାଙ୍କର ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅବତାରକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ଯାହା ସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସହ ନିଜର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 8ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବିତର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଦୀପିକା, ବଲିଉଡକୁ କଟାକ୍ଷ କଲେ ହଂସଲ ମେହେତା
ଏହି ସହଭାଗୀତା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଦୀପିକାଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରେ ଆଣି, ମେଟା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭାଷାଗତ ବିବିଧତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ; ଏହା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏକ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦରେ ଭାରତୀୟ ପରିଚୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା । ଦୀପିକାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସିନେମା ବାହାରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ନବସୃଜନର ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ବିସ୍ତାର କରେ । ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ କରେ । ଏହି ସହଯୋଗ ସହ ସେ କେବଳ ମେଟା AI ର ସ୍ୱର ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ସ୍ୱର ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ମାନବୀୟ ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପିକା, 2025 LVMH ପୁରସ୍କାରର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଜୁରି ସଦସ୍ୟ
ଦୀପିକାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୀପିକା ବର୍ତ୍ତମାନ 'AA22xA6' ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଧମାକା କରିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଟଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଲ୍ଲୁ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ଯୋଡି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ