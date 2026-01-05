ETV Bharat / entertainment

ଦୀପିକା@40; ଜନ୍ମଦିନରେ AA22xA6ରୁ ଫାଷ୍ଟ୍ ଲୁକ୍ ଲିକ୍ ହେଲା କି? ନିର୍ମାତା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି କଲେ ଡିଲିଟ୍

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଟଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ AA22xA6 ର ଏକ ଲୁକ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଫିଲ୍ମରୁ ଦୀପିକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ ।

DEEPIKA PADUKONE
DEEPIKA PADUKONE (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 5, 2026 at 3:53 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ (ଆଜି) 5 ଜାନୁଆରୀ 40 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ଠାରୁ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ନିର୍ମାତା ଦୀପିକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା AA22xA6 ଫିଲ୍ମରୁ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ତଥାପି, ନିର୍ମାତାମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାଁନ୍ତି ଯେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଫିଲ୍ମ AA22xA6 ର। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ ପରେ ଅଜଣା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।

DEEPIKA PADUKONE AA22XA6 LOOK
DEEPIKA PADUKONE AA22XA6 LOOK (Photo: Sun Music)

ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିର୍ମାତା ସନ୍ ପିକଚର୍ସ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଏହି ଫଟୋରେ ଦୀପିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ । ଏହି ଅବତାର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭୂମିକାଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦୀପିକାଙ୍କ ଏହି ଲୁକ୍ AA22xA6 ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡିତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏହାକୁ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଲୁକ୍ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡିତ ବୋଲି ଅନୁମାନକୁ ଆହୁରି ଜୋର ଦେଇଥିଲା । ନା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନା ଅଟଲି ଏହି ଲୁକ୍ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିନଥିଲେ । ତଥାପି, ଦୀପିକାଙ୍କ ଲୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାୟିକା ସାଜିବେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଅଟଲିଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆସିବେ ନଜର

ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଡବଲ୍ ରୋଲରେ ନଜର ଆସିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ 3-5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଦୀପିକା ବ୍ୟତୀତ ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏଥିରେ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ମୃଣାଲ ଠାକୁର ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଲୁକ୍ ସହ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ରେ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆଟଲି ଏବଂ ଆଲ୍ଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏବେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE BIRTHDAY
AA22XA6
ALLU ARJUN
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଲୁକ
DEEPIKA PADUKONE AA22XA6 LOOK

