କେପ୍ ଟାଉନରେ ଚାଲିଛି 'କିଙ୍ଗ' ସୁଟିଂ! ସେଟ୍ ରୁ ଫଟୋ ଲିକ୍, ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ ଦୀପିକା-ଶାହାରୁଖ

'କିଙ୍ଗ' ସେଟ୍ ରୁ ଗର୍ଭବତୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲିକ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

deepika padukone and shahrukh khan
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଖାନ (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 1, 2026 at 1:56 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଖବର ଆସିବା ପର ଠାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇପଲାଇନରେ ଅଛି, "କିଙ୍ଗ" ଏବଂ "ରାକା" । ବର୍ତ୍ତମାନ କିଙ୍ଗ ସେଟ ରୁ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "କିଙ୍ଗ୍" ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି । ଏହି ସମୟରେ, ସେଟ୍ ରୁ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ଫଟୋରେ, ଦୀପିକା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗୀତ ସୁଟିଂ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।

ଦୀପିକା ଏକ ଅରେଞ୍ଜ ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣର ଚମକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏକ ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉଭୟ ତାରକାଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗର୍ଭବତୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ "କିଂ" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୀତ ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସନ୍-ପ୍ୟାକ୍ଡ୍ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସିନ୍ ସୁଟିଂ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ, ଦୀପିକା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଅଟଲିଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "ରାକା" ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

"କିଙ୍ଗ୍" ଏବଂ "ରାକା" ଉଭୟର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଉଭୟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କଠିନ ଥିବାରୁ, ଦୀପିକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋଲୋ କରୁଛନ୍ତି । ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟତର ଏକ ସୂତ୍ର ଏକ ଇଂରାଜୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ସେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଜାରି ରଖିବେ ।"

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଏବଂ ଦୀପିକାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ "କିଙ୍ଗ୍" ରେ ସୁହାନା ଖାନ, ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ, ଅନିଲ କପୁର, ଅର୍ଶଦ ୱର୍ଶି, ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ, ଜ୍ୟାକି ଶ୍ରଫ୍, ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଏବଂ ଅଭୟ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସୁହାନା ଖାନଙ୍କ ଥିଏଟର ଡେବ୍ୟୁ ହେବ । ସେ ପୂର୍ବରୁ 2024 ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଫିଲ୍ମ "ଦ ଆର୍ଚିଜ୍" ସହିତ ତାଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ "କିଙ୍ଗ୍" ଡିସେମ୍ବର 24, 2026 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

