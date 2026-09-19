ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପାମା' ହେଲେ ଦୀପଭୀର, ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଦିନ ସେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଦୀପିକା ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 7:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଓ ରଣଭୀର ସିଂ । ଉଭୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ଥର ପୁଣି ଶୁଶୁ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେିଛନ୍ତି ଦୀପିକା । ନିଜର ପ୍ରଥମ ଝିଅ 'ଦୁଆ'ଙ୍କ ପରେ ଦମ୍ପତି ପରିବାରକୁ ଆଉ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପିତାମାତା ହେବାର ଖବରକୁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅର ପାଦର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କହିରଖୁଛୁ କି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଦମ୍ପତି ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା । ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପରେ ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ ଦୀପିକା ନିଜ ଘରକୁ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦମ୍ପତି ବାପ୍ପାଙ୍କ ଆଶିର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହ ୧୯ ଅପ୍ରେଲ ୨୦୨୬ରେ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି ନିକଟରେ ନିଜ ଝିଅ 'ଦୁଆ'ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ଙ୍କ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ୧୪-୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ 'ଦୁଆ' ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଜଣେ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଆଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ ପିତାମାତା ଭାବେ ଦୀପଭୀର କିପରି ? ଜେଜେବାପା ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋନଙ୍କ ଖୁଲାସା
ପୁଣିଥରେ ବାପା-ମା' ହେବେ ରଣଭୀର-ଦୀପିକା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସହିତ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ