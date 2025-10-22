ଦୀୱାଲିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ଦୀପଭୀର, ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ଦେଖାଇଲେ ଚେହେରା
ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ରଣଭୀର ସିଂ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ । ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖାଇଲେ । କ୍ୟୁଟନେସ ଦେଖି ଫିଦା ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ଦମ୍ପତି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ରଣଭୀର ସିଂ ଦୀପାବଳିରେ ଫ୍ୟାନ୍ସହେକୁ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତି ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଝିଅ ଜନ୍ମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଯାହାର ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦୁଆଙ୍କ କ୍ୟୁଟନେସ୍ ଦେଖି ଫିଦା ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କ ଦେଖାଇଲେ ଚେହେରା
ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଝିଅର ଝଲକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ରଣଭୀର ସିଂ ଏବଂ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଝିଅ ଦୁଆଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ରଣବୀର ସ୍ନେହରେ ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି । ଦୁଆଙ୍କ ମିଠା ହସ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଛି । ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଶୁଭ ଦୀପାବଳି"।
ତେବେ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ଦୁଆ ଲାଲ ସାଲୱାର ଲୁକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ଏବଂ ଦୁଆ ସମାନ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ଦୁଆ ଦୀପାବଳି ପୂଜା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ହାତ ଯୋଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି । ରଣବୀର ସିଂ ଏକ ୱାଇଟ୍ ପୋଷାକରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଦୁଆଙ୍କ ଫୋଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ବିପାସା ବସୁ, ସୋନମ କପୁର, ଭୂମି ପେଡେନକର ସମେତ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ଓ ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
'ଦୁଆ' ନାଁର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?
କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣଭୀର ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଦୁଆ ପାଦୁକୋନ ସିଂ । ଏଥିସହ ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ‘ଦୁଆ’: ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା । ବିବାହର ୬ ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି ରଣଭୀର ଏବଂ ଦୀପିକା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଡେଟିଂ ପରେ ଦମ୍ପତି ନଭେମ୍ୱର 14, ୨୦୧୮ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ । ବିବାହର ୬ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନରକ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ଦୀପଭୀର ।
ଦୀପିକା ଓ ରଣଭୀରଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରଣଭୀର ସିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ "ଧୁରନ୍ଧର" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 6, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ତା'ପରେ ସେ "ଡନ୍ 3" ପାଇଁ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ସେହିପରି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଆଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ଅଟଲିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ "କିଙ୍ଗ" ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
