ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ଏହି ନାଁ ଦେଲେ ଦୀପବୀର, ଦଶହରାରେ ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ
ଦଶହରାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଲେ ରଣବୀର ସିଂ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅର ନାଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଦେଖାଇଲେ ଝଲକ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଦମ୍ପତି ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଦଶହରା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦଶହରା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଖୁସି ନେଇ ଆସିଛି । କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଉଭୟ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଦୀପିକା ନିକଟରେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟାର ମାଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଶହରା ଅବସରରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜର ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରଣବୀର ଏବଂ ଦୀପିକା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଦୀପିକାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ନାମ ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ବିପାଶା ବସୁଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ସହ ସମାନ ରହିଛି ।
ଦୀପଭୀରଙ୍କ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ନାମ
ଦଶହରାରେ ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ନିଜ ସାନ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଦୀପିକା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଶହରା ଅବସରରେ ସେମାନେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ଦଶହରାରେ ଦୀପିକା ଓ ରଣବୀର ନିଜର ଉଭୟ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସୁନ୍ଦର ପାରିବାରିକ ଫଟୋ ସହ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି: "ପ୍ରଚୁର ଲପାଇବା... ଦେବୀ ପାଦୁକୋନ ସିଂ ।" ରଣବୀର ଏବଂ ଦୀପିକା ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅଙ୍କ ନାମ 'ଦେବୀ ପାଦୁକୋନ ସିଂ' ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝିଅଙ୍କ ନାମ ଦୁଆ ପାଦୁକୋନ ସିଂ; ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୦୨୪ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା । ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉଭୟ ଝିଅ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
'ଦୀପବୀର'ଙ୍କ ଏହି ଫଟୋରେ, ଦୀପିକା ନିଜର ଏକ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ବେଳେ, ବଡ଼ ଝିଅ ରଣବୀରଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛି । ଏଥିରେ ଦୁଆକୁ ତା’ର ସାନ ଭଉଣୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିପାଶା ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ "ଦେବୀ" ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି—ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିପାଶାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅଟେ । ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସମେତ କରିସ୍ମା କପୁର, ବାନୀ କପୁର, ଶର୍ବରୀ, ଡାଏନା ପେଣ୍ଟି, ଭୂମି ପେଡନେକର, ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦା ସିଂ, ହୁମା କୁରେଶୀ, ମସାବା ଗୁପ୍ତା, ଦିୟା ମିର୍ଜା, ବୀର ପାହାରିଆ ଓ ଶମିତା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଏହି ଫଟୋକୁ 'ଲାଇକ୍' କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋଟି ୬.୩ ନିୟୁତ (୬୩ ଲକ୍ଷ) 'ଲାଇକ୍' ପାଇସାରିଛି ।
ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ 'ଧୁରନ୍ଧର ୨' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି 'ପ୍ରଳୟ' ।ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଙ୍କୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ 'ସିଂଘମ୍ ଏଗେନ୍' ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୀପିକା 'କିଙ୍ଗ୍' ଏବଂ 'ରାକା' ନାମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିବେ; 'ରାକା'ରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବେଳେ 'କିଙ୍ଗ୍'ରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ରହିଛନ୍ତି ।