ପୁଣିଥରେ ବାପା-ମା' ହେବେ ରଣଭୀର-ଦୀପିକା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସହିତ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର

ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ରଣଭୀ ସିଂହ ରବିବାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଏହି କପଲ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ତାନର ପିତା ମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ପୁଣିଥରେ ବାପା-ମା' ହେବେ ରଣବୀର-ଦୀପିକା
Published : April 19, 2026 at 4:04 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମ ସିରିଜ୍‌ର ସଫଳତା ପରେ ରଣଭୀର ସିଂ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର କପଲ୍ ରଣଭୀର ସିଂ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ନିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଖବର ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ୍ 19) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି କପଲ୍ ଆଉଥରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଦୀପ-ଭୀର୍:
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ସ୍ବାମୀ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ବଲିଉଡ୍ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଦୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ନିଜ କୁନି ହାତରେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଗନାନ୍ସି କିଟ୍ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ସିନେ ଜଗତରେ ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଦୀପିକା-ରଣଭୀର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁଆ ସିଂ ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେ ନିଜର କୁନି ହାତରେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ:
ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପସନ୍‌ରେ ଏକ ଇଭିଲ୍ ଆଇର ଇମୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସାରା ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ରଣଭୀର ସିଂ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ପରିଣିତି ଚୋପ୍ରା, ଭୂମି ପେଦନେକର୍, ଧନଶ୍ରୀ, ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ, କିଆରା ଆଡ୍‌ଭାଣୀ, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ବଲିଉଡ୍‌ର ଏହି ସୁପରହିଟ୍ କପଲ୍ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ 2018 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ । ଏହି କପଲ୍ ପାରମ୍ପାରିକ ସିନ୍ଧି ଓ କୋଙ୍କଣୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଲିଉଡ୍‌ର ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର ଏହି ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ବ ବକ୍ସଅଫିସ୍‌ରେ ଧୁରନ୍ଧରର ମହାକଲେକ୍ସନ: ପଛରେ ପଡିଲା ପଠାନ, ବାହୁବଳୀ, ଏତିକି କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆୟ

25 ଦିନରେ ବି 'ଧୁରନ୍ଧର 2' ଜଲୱା ଜାରି, 1700 କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି

2024 ମସିହାରେ ଉଭୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 'ଦୁଆ' ରଖାଯାଇଥିଲା ।

