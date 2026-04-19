ପୁଣିଥରେ ବାପା-ମା' ହେବେ ରଣଭୀର-ଦୀପିକା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ସହିତ ଦେଲେ ଖୁସି ଖବର
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଏବଂ ରଣଭୀ ସିଂହ ରବିବାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ଏହି କପଲ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ସନ୍ତାନର ପିତା ମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
Published : April 19, 2026 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଧୁରନ୍ଧର ଫିଲ୍ମ ସିରିଜ୍ର ସଫଳତା ପରେ ରଣଭୀର ସିଂ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର କପଲ୍ ରଣଭୀର ସିଂ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ୍ ନିଜର ଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଖବର ଆଜି (ଏପ୍ରିଲ୍ 19) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି କପଲ୍ ଆଉଥରେ ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।
ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ଦୀପ-ଭୀର୍:
ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ସ୍ବାମୀ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ବିତୀୟଥର ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ବଲିଉଡ୍ ଯୋଡ଼ି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଦୁଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେ ନିଜ କୁନି ହାତରେ ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ରଗନାନ୍ସି କିଟ୍ ଧରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଓ ସିନେ ଜଗତରେ ଏହି ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଦୀପିକା-ରଣଭୀର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଦୁଆ ସିଂ ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସେ ନିଜର କୁନି ହାତରେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଧରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ:
ଏହି ଜଏଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଏକ ଇଭିଲ୍ ଆଇର ଇମୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସାରା ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ରଣଭୀର ସିଂ ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟିଛି । ପରିଣିତି ଚୋପ୍ରା, ଭୂମି ପେଦନେକର୍, ଧନଶ୍ରୀ, ସାମନ୍ଥା ରୁଥ୍ ପ୍ରଭୁ, କିଆରା ଆଡ୍ଭାଣୀ, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ସେଲିବ୍ରିଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ବଲିଉଡ୍ର ଏହି ସୁପରହିଟ୍ କପଲ୍ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ 2018 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ । ଏହି କପଲ୍ ପାରମ୍ପାରିକ ସିନ୍ଧି ଓ କୋଙ୍କଣୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରିସେପ୍ସନ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଲିଉଡ୍ର ନାମୀଦାମୀ କଳାକାର ଏହି ରିସେପ୍ସନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ।
2024 ମସିହାରେ ଉଭୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ 'ଦୁଆ' ରଖାଯାଇଥିଲା ।