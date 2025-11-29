ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ ଡିସେମ୍ୱର, ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବସିରିଜ
ଚଳିତବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଡିସେମ୍ୱର ମାସ ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ । ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବସିରିଜ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2025 । ଏହି ବର୍ଷ ବେଶ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ମାସ ଡିସେମ୍ୱର ରହିଛି । ଯାହା ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରା ରହିବ । ରିଲିଜ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବସିରିଜ । ନଭେମ୍ବର ମାସ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାନ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ 5 ଏବଂ ତେରେ ଇସ୍କ ମେଁ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ସିରିଜ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଡିସେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ମଜାଦାର ରହିବ । ଧୁରନ୍ଧର ଠାରୁ ଇକ୍କିସ, ଥାମ୍ମାରୁ ଏକ ଦିାନେ କି ଦିୱାନିୟତ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ଥିଏଟର ଓ ଓଟିଟିରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତେବେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କେବେ ରିଲିଜ ହେବ ? ଜାଣନ୍ତୁ,
ଡିସେମ୍ୱରରେ ରିଲିଜ ଫିଲ୍ମ ଓ ୱେବସିରିଜ ତାଲିକା:
'ଧୁରନ୍ଧର'
ରଣବୀର ସିଂହ ଏବେ 'ଧୁରନ୍ଧର' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଦିତ୍ୟ ଧର କରିଛନ୍ତି । ଧୁରନ୍ଧର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ପାଏ ଥ୍ରୀଲର୍ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ରଣବୀର ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ, ଆର. ମାଧବନ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ଖନ୍ନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । 'ଧୁରନ୍ଧର' ଡିସେମ୍ବର 5, 2025 ରେ ଥିଏଟରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
'ଇକ୍କିସ୍'
ଶ୍ରୀରାମ ରାଘବନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ଇକ୍କିସ୍' ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ନାତି, ଅଗସ୍ତ୍ୟା ନନ୍ଦ, ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ପରମ ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଅରୁଣ ଖେତରପାଲଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ନାୟକଙ୍କ ପିତା ବ୍ରିଗେଡିୟର ଖେତରପାଲଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଜୟଦୀପ ଆହଲାୱତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।
'ରାତ ଅକେଲି ହେ: ଦ ବଂଶଲ ମର୍ଡର୍ସ'
ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର 'ରାତ ଆକେଲି ହେ'ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ହନି ତ୍ରେହାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଧନୀ ବଂଶଲ ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ । ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଜଟିଲ ଯାଦବ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଡିସେମ୍ବର 19 ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'କିସ କିସ କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ ୨'
'କିସ କିସ କୋ ପ୍ୟାର୍ କରୁଁ ୨' ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କପିଲ ଶର୍ମା । ଏହି ଫିଲ୍ମ ୨ ଡିସେମ୍ବରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆୟେଶା ଖାନ୍, ହିରା ୱାରିନା ଏବଂ ତ୍ରିଦା ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହା ହେଉଛି ଅଭିନେତା ଅଶରାନୀଙ୍କ ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ।
'ତୁ ମେରି ମେଁ ତେରା'
'ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ୱୋ' ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟାନ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ପୁଣିଥରେ ସିନେମା ହଲରେ ହିଟ୍ ହେବେ । ସେମାନେ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନର ଫିଲ୍ମ 'ତୁ ମେରି ମେଁ ତେରା ମେଁ ତେରା ତୁ ମେରୀ'ରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ନନ୍ଦାଙ୍କ 21 ସହ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରେ । ଏହା ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ମିସେସ ଦେଶପାଣ୍ଡେ'
କାଜୋଲଙ୍କ ପରେ, ମାଧୁରୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସିରିଜରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଥ୍ରୀଲର ସିରିଜ "ମିସେସ ଦେଶପାଣ୍ଡେ" ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଏଥିରେ ମାଧୁରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ସିରିଏଲ୍ କିଲର୍ । ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାରରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ଥାମା'
ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଏବେ ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ'
ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ରାଣେ ଏବଂ ସୋନମ ବାଜୱାଙ୍କ ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ଏକ ଦିୱାନେ କି ଦିୱାନିୟତ" ଏବେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଥିଏଟରରେ ବିପୁଳ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ OTT ଉପରେ ଏହାର ସମାନ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ । ଡିସେମ୍ବର 16ରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ ହେବ ।
'ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦୁସରି ସାଦି'
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ବର ଏବଂ କନ୍ଯା ଭାବରେ ଦେଖାଦେବା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତଥାପି, ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦୁସରି ସାଦି'ର ଏକ ଝଲକ ଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିମା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଟିଜର ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
'ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍'
କେବଳ ବଲିଉଡ୍ ଥିଏଟରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବ । ଅବତାରର ଦୁଇଟି ସଫଳ କିସ୍ତି ପରେ, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି, ଅବତାର: ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ୍ ଆଶ୍, ଏବେ ଡିସେମ୍ବର 19, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
