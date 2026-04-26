ନବମ ଦିନରେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ର ରାଜ୍: ଆୟରେ 87% ବୃଦ୍ଧି, ଭାରତରେ 100 କୋଟି ପାର୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାରରେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ର ଆୟରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବାର 9ମ ଦିନରେ, ଏହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆୟ କରିଛି ।
Published : April 26, 2026 at 3:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ରିଲିଜ ହେବାର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ନିଜର ରାଜୁତି ଜାରି ରଖିଛି । ସିନେମାଟି ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସିନେମାଟି ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଗୁଡିକରେ ସିନେମାଟି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ଏହି ହରର୍-କମେଡି ସିନେମାଟି ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରୁ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ରିଲିଜ୍ ଅବସରରେ ଏହା 12.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା । ରିଲିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଶନିବାର ଦିନ 19.00 କୋଟି ଓ ରବିବାର ଦିନ 23.00 କୋଟି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସୋମବାର ପରଠାରୁ ସିନେମା ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସିନେମାଟି ସମୁଦାୟ 84.40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା ।
ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା'ର ଆୟ:
ଶୁକ୍ରବାର ସିନେମାଟି 5.75 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି । ଶନିବାର ସିନେମାର ଆୟ ବଢିଥିଲା । ଏହି ଦିନ 10.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲା । ପୂର୍ବଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆୟରେ ପ୍ରାୟ 87 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ସିନେମାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ସନ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାତ୍ର 9 ଦିନରେ ସିନେମାଟି 100 କୋଟି କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ବିଦେଶରେ ଆୟ:
ସିନେମାର ସମୁଦାୟ ଆୟ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 120.10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶରେ ନବମ ଦିନରେ ସିନେମାଟି 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି । ବିଦେଶ ମାଟିରେ ସିନେମାଟି ସମୁଦାୟ 41.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସିନେମାର ସାମଗ୍ରିକ ଆୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 161.60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
100 କୋଟି କ୍ଲବରେ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା':
ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଦାବିଦାର ସିନେମାକୁ ପଛରେ ପକାଇ 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଧୁରନ୍ଧର ଓ ମାଇକେଲ ଭଳି ବଡ଼ ସିନେମାର ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ବେ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଏହି ସିନେମା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ 20ତମ ସିନେମା ହୋଇଛି ଯାହା 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ହେବା ଭଳି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ସିନେମାରେ କମେଡି ଓ ହରର୍ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହସାଉଛି । ସିନେମାଟି ପାରିବାରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବାର ସହିତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଏହାର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହା ସହିତ ପରେଶ ରାୱଲ ଓ ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସିନେମାକୁ ଆହୁରି ମଜାଳିଆ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ।