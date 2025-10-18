ବିବାହ କଲେ 'ଦଙ୍ଗଲ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା ୱାସିମ
ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେଲେ 'ଦଙ୍ଗଲ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା ୱାସିମ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିବାହ ଫଟୋ କଲେ ସେୟାର । କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପରିଚୟ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 11:36 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଦଙ୍ଗଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାୟରା ୱାସିମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଜାୟରା ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ । ସେ ସିନେମା ଜଗତରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ବିବାହର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଜାୟରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରି ବିବାହ କରିଥିବା ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ।
ଜାୟରା ତାଙ୍କ ବିବାହ ଫଟୋରେ ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିବାହ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ଜାୟରାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଯାଇଥିବା ହାତ, ତାଙ୍କ ବିବାହ ମୁଦି ସହ ଦେଖାଯାଉଛି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ, ଜାୟରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ବସି କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ପଛପଟକୁ ଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଫଟୋରେ, ସେ ନିକାହନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଜାୟରା ତାଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଜାୟରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, “କୁବୁଲ୍ ହେ x3 ।”
ଜାୟରା ୨୦୧୬ରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦଙ୍ଗଲରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ଝିଅ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ଗୀତା ଫୋଗତଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଦଙ୍ଗଲ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ୨୦୧୭ରେ ଜାୟରା ପୁଣି ଥରେ ଆମୀର ଖାନଙ୍କ ସହ ଧମାଲ କରିଥିଲେ । ଆମୀର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସିକ୍ରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର'ରେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ଗାୟିକା ହେବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ କିଶୋରୀ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ପିଙ୍କ୍ (୨୦୧୯), ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ଫରହାନ ଅଖତରଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ଘଟିଥିଲା । 30 ଜୁନ୍ 2019ରେ ଜାଇରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ